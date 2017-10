Fortics SmartZAP centraliza as ações de comunicação com clientes a partir de um único número WhatsApp divulgado, permite atendimentos simultâneos e pode ser integrada a sistemas de CRM e de Call Center.

A Fortics, desenvolvedora de soluções de telecomunicações e relacionamento com clientes, anuncia o lançamento do SmartZAP, plataforma de gestão de atendimento por WhatsApp, que integra recurso de chatbots para centralizar a gestão da comunicação com clientes a partir de um único número WhatsApp divulgado. A solução compartilha o acesso do WhatsApp para a equipe de SAC, permite atendimentos simultâneos e pode ser integrada a sistemas de CRM e de Call Center.

No momento em que o cliente entra no WhatsApp de atendimento divulgado, o seu número WhatApp é automaticamente cadastrado e o Fortics SmartZAP responde oferecendo opções de interação por meio de respostas personalizadas e menus navegáveis para encaminhamento das opções de atendimento, além de oferecer a intervenção da equipe de atendimento quando a demanda do cliente necessita resposta de um humano.

A solução armazena o histórico de atendimento e gerencia todas as mensagens e conversas, oferecendo relatórios, gráficos e estatísticas para análise das ações aplicadas e a partir de uma interface de administração que possibilita configurar e definir políticas de atendimento, de acordo com as regras e necessidades do negócio. O monitoramento em tempo real das conversas e ações dos agentes de apoio ao cliente facilita dar respostas rápidas a eventos não previstos. O Fortics SmartZAP também permite enviar mensagem para os clientes, respeitando a regras de privacidade.

“O Fortics SmartZAP tem como finalidade oferecer às empresas a gestão profissional dos atendimentos via WhatsApp, levando em conta que este aplicativo de mensageria é o mais usado por mais de 120 milhões de brasileiros e que também vendo sendo a plataforma de comunicação preferida das empresas de todos os setores para melhorar as ações do SAC”, comenta Edineudo Oliveira, diretor Comercial e P&D da Fortics.

Mais informações: www.fortics.com.br