A companhia alemã Nero AG anuncia a edição 2018 do Nero Platinum, nova versão do mais famoso pacote multimídia para gravação, cópia, criação, edição, ripagem, conversão, reprodução e transmissão de conteúdos de mídia.

Segundo Oliver Schneider Vice-Presidente de Produtos da Nero., hoje em dia é comum ter milhares de fotos, vídeos e arquivos de música armazenados em diferentes dispositivos como smartphones, tablets, laptops e desktops. “Faz parte da vida moderna, mas esses arquivos estão cada vez maiores e complexos, e podem se tornar uma tremenda dor de cabeça para os usuários”, afirma. “O Nero Platinum 2018 põe fim a essa bagunça digital, otimizando novas formas para organização de imagens em um único local centralizado, para criação e reprodução fácil e rápida de conteúdos”.

Novidades do Nero Platinum 2018 podem ser vistas no vídeo em português em https://www.youtube.com/watch?v=IcLuvtITfqA

O que há de novo

Black Bars – Remove o recorrente problema das barras pretas em aparelhos de TVs de tela plana, principalmente em projetos de vídeos e slideshows de exibição panorâmica nos formatos de proporção 4: 3, 3: 2, 1: 1, 9:16 e outros.

Filmes & Programas de TV – Gerencia, organiza e reproduz filmes e minisséries direto do PC para a TV plugada à rede doméstica, com incorporação de cartazes e informações de cada mídia.

Temas de Filmes – O Nero Platinum 2018 vem com uma grande variedade de novos modelos de design e temas, como ‘família,’ ‘eventos’, ‘viagens’, ‘animais de estimação’, ‘ação’ e outros. Dá para criar automaticamente filmes em um piscar de olhos, além de simplesmente arrastar fotos ou vídeos para os templates a fim de personalizá-los de maneira única. A ferramenta inclui novos menus de discos de vídeo de alta qualidade, permitindo também a criação de menus de reprodução estilo Hollywood para DVDs e Blu-ray Discs ™.

Nero BackItUp – Realiza backups regulares e recupera dados facilmente, incluindo restauração de backups criados com versões anteriores do Nero BackItUp – e o aplicativo gratuito Nero BackItUp também faz backup de dados e mensagens do telefone celular, mesmo sem fio.

Gerenciador de Fotos em Duplicidade – Encontra e exclui pastas e fotos repetidas de maneira rápida e segura, informando ao usuário o que deve ou não ser deletado. Apenas o conteúdo desejado permanece no arquivo, com liberação valiosa de espaço em disco.

Vídeo Vertical – Gravar vídeos em orientação vertical no smartphone é prática frequente, mas os aparelhos de TV não são feitos para visualização em formato retrato. Com a nova ferramenta é possível criar, importar, editar e ajustar imagens desse tipo, com edição multi-track e opções de modelos de design vertical, de compartilhamento em mídias sociais e de reenvio para dispositivos móveis através do MediaHome WiFi.

O pacote multimídia Nero Platinum 2018 é composto por seis programas e conta ainda com uma gama de aplicativos grátis para mobile que multiplicam a experiência da nova suíte. Os APPs Nero Streaming Player, Nero MediaHome WiFi Sync e Nero AirBurn estão disponíveis na App Store, na Google Play Store e na Windows Store, onde é igualmente possível obter o aplicativo Nero KnowHow – a central de aprendizados e tutoriais da Nero, 100% integrada ao pacote multimídia Nero em PCs com Windows 10.

Valores do pacote full e de upgrade estão disponíveis no site da Nero Brasil, em http://www.nero.com/ptb