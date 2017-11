Na sua 25ª conferência anual de usuários, a Autodesk, Inc. apresentou a próxima geração da plataforma BIM 360, um serviço de nuvem que conecta todo o ciclo de vida do projeto de construção.

A Autodesk também lançou o “Connect and Construct Exchange”, um programa de parceiros de integração BIM 360 projetado para trazer aplicativos e dados de software de terceiros para o fluxo de trabalho de construção do BIM 360. O Connect and Construct Exchange foi lançado com mais de 50 integradores BIM 360.

A próxima geração do BIM 360, construída na plataforma Autodesk Forge, suporta a tomada de decisões informadas ao longo de todos os estágios do projeto de construção, centralizando os dados do projeto em um único local.

A Autodesk Forge é uma plataforma de nuvem que permite que clientes e parceiros possam criar soluções customizadas e escaláveis ​​para desafios de engenharia, construção e fabricação. O BIM 360 conecta as partes interessadas do projeto e os fluxos de trabalho em todas as etapas da edificação – desde o design até a construção, das operações, do campo ao escritório. O BIM 360 elimina a incerteza que afeta projetos de construção de todos os tamanhos, emparelhando suas ferramentas de gerenciamento de projetos e banco de dados com análises de machine learning e insights. O resultado é uma colaboração mais estreita entre as equipes do projeto, mais transparência sobre as mudanças e uma maior continuidade de dados que se traduz em mais rentabilidade.

“Os projetos de construção são cada vez mais complexos, mas a Autodesk atende esse desafio de frente com o BIM 360, tornando o trabalho de construção mais seguro, mais simples e conectado”, disse Andrew Anagnost, presidente e CEO da Autodesk. “Com a confusão de um número cada vez maior de aplicativos de construção em toda a indústria, a opção de gerenciar todos os dados do projeto em uma única plataforma da nuvem assegura em resultados de projetos de construção mais previsíveis”.

Desenvolvido com os clientes da Indústria de Construção da Autodesk

A nova plataforma BIM 360 é resultado da colaboração entre a Autodesk e 500 profissionais de construção de 100 organizações que informaram o processo de desenvolvimento de software da empresa. As soluções Autodesk BIM 360 atualmente possuem quase quatro milhões de modelos, e os clientes do BIM 360 registraram aproximadamente 200 milhões de observações de campo.

“A Autodesk elegeu como prioridade trabalhar em conjunto com os profissionais da construção para desenvolver a plataforma BIM 360, que resultou em um serviço de gerenciamento de projetos”, disse Andy Leek, diretor de Design e Construção Virtual da PARIC, empresa americana de serviços de construção. “O software de construção é tão fragmentado, com inúmeros fornecedores que procuram oferecer o melhor para cada processo particular. A PARIC está tentando resolver todos os nossos problemas da forma mais perfeita possível e o Autodesk BIM 360 pode, em última instância, ser a nossa espinha dorsal para conectar todos, desde o design até a propriedade em um lugar.”

Conecte-se e construa

O BIM 360 conecta fluxos de trabalho fragmentados na fase de pré-construção, execução, fabricação, instalação e gerenciamento de instalações. O novo Autodesk Connect e Construct Exchange adiciona valor para cada uma dessas fases da construção com um grupo inicial composto por mais de 50 parceiros de integração do BIM 360. Os objetivos do Exchange são mostrar, catalogar e gerar conscientização para todos os aplicativos e integrações para a próxima geração da plataforma BIM 360, para que clientes e parceiros tenham uma ampla escolha de soluções para aprimorar e ampliar seu fluxo de trabalho e, assim, atender da melhor forma às suas necessidades específicas de construção.