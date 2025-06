Inscrições abertas para capacitação gratuita em desenvolvimento de software

No vibrante setor de tecnologia de Maringá e região, onde quatro mil profissionais e 400 empresas de desenvolvimento de software precisam recrutar novos talentos constantemente, a DB1 Global Software tem tomado a iniciativa de fomentar ainda mais o ecossistema de tecnologia e capacitar profissionais para atuarem na DB1 e em outras empresas do segmento de TI.

Trata-se do DB1 Start, um programa de capacitação em desenvolvimento de software para estudantes de computação e engenharia por meio de treinamento composto por 88 horas, ministrado por profissionais da empresa em parceria com a Faculdade Cidade Verde.

Wagner Mendes Voltz é facilitador/agile coach da DB1 e instrutor do DB1 Start e explica que, “o objetivo é oferecer um jeito diferente de aprender tecnologia, de forma prática e de acordo com as exigências atuais do mercado. Na edição anterior do programa foi muito interessante ver os alunos que nunca haviam trabalhado com desenvolvimento de software cada vez mais entusiasmados com os projetos e buscando entregar um produto totalmente funcional”.

Em 2017, 221 estudantes se inscreveram e após passarem por processo seletivo composto por preenchimento de questionário, provas de raciocínio e identificação com os valores da empresa, 32 foram selecionados e 13 estudantes foram contratados para assumir posições na DB1, de acordo com suas habilidades.

Desta vez podem participar pessoas apaixonadas por tecnologia e que estejam cursando ensino superior em computação ou engenharia – com vagas específicas para pessoas com deficiência. O curso é gratuito e as aulas serão ministradas na Faculdade Cidade Verde entre os dias 07 de maio e 01 de junho, das 13:30 às 17:30 com possibilidade de contratação pela DB1 Global Software ao final do curso e/ou encaminhamento de talentos a outras empresas do setor.

As inscrições poderão ser feitas em https://carreirati.db1.com.br/db1start