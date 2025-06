Vem aí o TICNOVA, maior evento de tecnologia e inovação do Sul do país

Inovação como chave para melhorar a vida das pessoas e para potencializar a criação de novos negócios são os temas principais da 6ª edição do TICNOVA, principal evento do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de Maringá e região, que será realizado entre os dias 23 e 26 de agosto, no Sebrae Maringá, reunindo empresários, profissionais, professores, pesquisadores e acadêmicos do ecossistema de TI.

Segundo Rafaela Campos, presidente da Software by Maringá, que organiza o TICNOVA há cinco anos, “o evento será composto por palestras, minicursos e workshops para promover a integração de pessoas, incentivar a geração de empresas, produtos e serviços inovadores por meio de atualização tecnológica, difusão de tendências, aplicação de conceitos e geração de inovação”.

No dia 24 de agosto, a Software by Maringá, Agente Softex em Maringá e região, organizará o WAMPS – Workshop Anual do MPS, que trata da utilização e evolução tanto do Modelo MPS quanto do Programa MPS. BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro, promovido pela Softex.

Ainda no primeiro dia de evento, o TICNOVA receberá uma trilha especial sobre Economia Criativa, para criação de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico, em parceria com o Instituto Cultural Ingá, agência de fomento e incentivo à cultura na região de Maringá.

O formato da sexta edição do TICNOVA acompanhará o dos anos anteriores: haverá uma palestra especial na abertura do evento no dia 23/08, e durante os três seguintes, conteúdos voltados para empresas, startups e profissionais (desenvolvedores), além de trilhas específicas para facilitar a participação de todos:

24/08 – Sexta:

Empresas e temas empresariais

WAMPS

Trilha Economia Criativa

25/08 – Sábado:

Profissionais (desenvolvedores)

26/08 – Domingo:

Startups

Desafio TICNOVA

Resolver problemas da cidade de Maringá, com o apoio da prefeitura, para gerar soluções para segurança pública, é o pano de fundo do Desafio TICNOVA, uma competição na qual as empresas podem apresentar os projetos e uma banca examinadora fará a avaliação, definindo a equipe vencedora. No ano passado, o TICNOVA teve formato de Hackaton e contou com 23 participantes distribuídos em nove equipes competiram para criar uma tecnologia que permitisse a entrega de medicamentos por meio de drones, concorrendo a um prêmio de R$ 5 mil, além de R$ 95 mil para investir na viabilização do projeto.

Sobre a Software by Maringá:

Aumentar a competitividade do setor de TI e das empresas de software é o objetivo da Software by Maringá, entidade de classe que congrega as empresas de Desenvolvimento de Software da região de Maringá, PR, desde a fundação em 2007. Por meio de encontros entre empresários, benchmarks do setor, incentivo e da melhor qualificação de gestores e profissionais, promover o crescimento das mais de 100 empresas, startups e profissionais autônomos associados, sempre fomentando a promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias inovadoras, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Essa dedicação alcançou o reconhecimento do segmento, garantindo prêmios e certificações como a MPS.BR – Melhorias no processo de Software Brasileiro, CMMI – que atesta aderência ao padrão internacional de qualidade de software, com indicadores e excelência de gestão para empresas de TI. A SbM pretende posicionar Maringá e região como um dos quatro principais polos de TI do Brasil, sendo referência como um Ecossistema de Inovação, indo muito mais além que o faturamento bruto do setor, R$ 610 milhões registrados em 2016.

Mais informações podem ser encontradas em: http://www.softwarebymaringa.com.br/