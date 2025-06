Brasileiro desenvolve novo modelo de rede social no Vale do Silício

O que é Where Thoughts Go? Por assim dizer, uma nova categoria de rede social cujo foco central é conectar pessoas emocionalmente através de inputs lúdicos, DNA embasado na magia e áudio. Realidade Virtual e Aumentada ao alcance de um Oculus Rift.

WTG leva os visitantes a um mundo virtual onde pensamentos humanos existem como criaturas imagéticas. Cada uma contém uma mensagem de voz gravada por outro participante dentro de si, e a audiência é convidada a explorar as historias deixadas por outros, aprender sobre a vida de estranhos e também deixar suas próprias mensagens para trás para terceiros encontrarem no futuro.

O projeto é de autoria do brasileiro Lucas Rizzotto, 25 anos, designer de experiências digitais com formação universitária em ciência da computação nos EUA. Ele está no maior spot global em tecnologia: Silicon Valley. O espaço geográfico mais obcecado por tecnologia e inovação, onde a troca de experiências cotidiana é desafiadora e estimulante, também devido à competição criativa. Endereço onde toda start up hightech deseja estar.

O projeto vai fazer sua estreia mundial no Tribeca Film Festival, de 18 a 29 de abril, em NY (https://www.tribecafilm.com/ filmguide). Qualquer pessoa na cidade da maçã pode acompanhar, conhecer e interagir com seu lançamento. O WTG também já tem presença nas duas maiores conferências de Realidade Virtual e Aumentada nos EUA e também EUROPA – VRLA (Los Angeles) & AWE(Berlim) – em Maio.

“O WTG engloba arte, tecnologia e business ao mesmo tempo, e eu acredito que esses 3 pilares vão ser a norma de startups no futuro. Arte e tecnologia misturadas criam mágica, e mágica aplicada a business cria produtos com utilidade com que as pessoas podem se apaixonar” – explica e aponta Lucas Rizzotto – CEO da Where Thoughts Go.

Uma amostra do trabalho em VR do Lucas Rizzotto pode ser conferida no vídeo a seguir: