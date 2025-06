DB1 Global Software anuncia 35 vagas para Maringá e região

A DB1 Global Software, multinacional de tecnologia sediada em Maringá – PR, fechou 2017 com um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. A empresa aumentou o quadro de colaboradores em 25% e alavancou o número de projetos em 29%. Esse crescimento faz parte da estratégia 2032, quando a DB1 pretende figurar entre os 10 maiores grupos de TI do país.

Com mais de 300 funcionários, a empresa recebeu as melhores avaliações do Instituto Great Place to Work: em 2017, ficou entre as 20 melhores médias empresas para se trabalhar no Brasil, foi classificada como a 11ª melhor média empresa de TI para se trabalhar e eleita a 6ª melhor empresa para se trabalhar no Paraná e com a melhor colocação no setor de TI. Já a revista Você S/A classificou a empresa entre as 45 melhores para se começar carreira no país.

Para acompanhar o crescimento estimado de 25% em 2018, a DB1 anuncia a disponibilidade de 35 postos de trabalho para atuar em cargos técnicos de desenvolvimento de software, além de vagas para áreas de qualidade, operações, novos negócios e controladoria, entre outras, alocado na sede da empresa, em Maringá ou em home office, de acordo com os requisitos da vaga.

VAGAS TÉCNICAS

Desenvolvedor(a) PHP

Desenvolvedor(a) Delphi

Desenvolvedor(a) .NET

Desenvolvedor(a) Java

Desenvolvedor(a) Front-end

Desenvolvedor(a) Trainee

Desenvolvedor(a) Mobile

Analista de UX

Analista de Testes

VAGAS DIVERSAS

Gerente de qualidade

Consultor(a) de Implantação

Gerente de Projetos Sênior

Analista de Novos Negócios

Estágio Comercial – Pós-vendas

Estágio Controladoria

Estágio Qualidade

Estágio Implantação

Quem se interessar em participar de um processo seletivo terá a possibilidade de trabalhar em uma empresa com metas desafiadoras, poderá atuar em projetos de grande porte, além de contar com a ajuda da empresa para colocar em prática projetos inovadores.

Para detalhes sobre as vagas disponíveis e envio de currículo, basta acessar https://carreira.db1.com.br/vagas

Sobre a DB1 Global Software:

A DB1 Global Software, multinacional de tecnologia sediada em Maringá – PR, atua há 18 anos no mercado de tecnologia da informação, com softwares e serviços de desenvolvimento para empresas de médio e grande porte. A DB1 é a única empresa de tecnologia do Brasil com certificação MPSBR nível A, possui certificação internacional CMMI-DEV nível 3, também é certificada em segurança da informação ISO 27001 e figura há oito anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema “Seu Futuro é o nosso compromisso”, a DB1 se compromete com entregas de impacto e com qualidade para transformar o futuro de empresas e pessoas.

Mais informações disponíveis em: http://db1.com.br/ e outras vagas em: https://carreira.db1.com.br/