App Bus Maringá leva o usuário do transporte coletivo ao lugar certo, na hora exata

Transporte coletivo é apontado ao longo dos anos como solução para economia, diminuição da poluição, maior mobilidade, mas nem sempre o transporte coletivo oferecido em nossas cidades tem a qualidade desejada pelo preço justo. Mas o que a própria população, os usuários podem fazer para torná-lo melhor?

Este foi o pensamento de dois colaboradores da DB1 Global Software, empresa maringaense referência no país em desenvolvimento de softwares, Kaito Queiroz e Wilde Rossi. “Ainda em 2012, enquanto cursava a faculdade e utilizava o transporte coletivo, para saber os horários das linhas eu tinha que ir até o terminal ou então consultar no site da empresa. O problema é que por diversas vezes isso não era possível e eu acabava perdendo o ônibus ou perdendo tempo esperando muito. Eu acreditei que aquele problema não era apenas meu”, conta Kaito, desenvolvedor de sistemas.

Naquela época, a empresa de transporte urbano não disponibilizava um aplicativo que reunia horários e itinerários dos ônibus, pensando na necessidade dos usuários de transporte coletivo, foi assim que nasceu o aplicativo Bus Maringá que trazia as informações necessárias na palma da mão das pessoas por meio de um aplicativo móvel.

“Já em 2018, pensamos em reconstruir todo o nosso aplicativo desde o início com tecnologias mais modernas e fáceis de manter. Motivados a aprender novas tecnologias na prática e levar uma melhor experiência para o usuário, agora fizemos o lançamento da nova versão trazendo as melhores tecnologias da atualidade”, explica Kaito.

O aplicativo Bus Maringá fornece os horários e por onde passam os ônibus das três companhias de transporte coletivo de Maringá e região. Além de agrupar outras companhias, o principal diferencial é que, para acessar os horários, não é necessário acesso à rede de internet, os dados ficam à disposição do usuário armazenados no aplicativo. Periodicamente o Bus Maringá realiza atualizações e, quando o usuário tiver acesso à internet, ele pode atualizar. Qualquer pessoa com um celular Android poderá acessar os horários e itinerário das companhias sempre atualizados, a qualquer momento e em qualquer lugar sem a necessidade de utilizar a internet.

O Bus Maringá reúne valores e a visão da DB1: inovar sempre, buscando as tecnologias atuais para oferecer as melhores soluções e de operação mais simples, o que garante a permanência da empresa em lugar de destaque no cenário do desenvolvimento de softwares do Brasil, e, ainda, usar esse conhecimento em benefício da melhoria da qualidade de vida da população de Maringá e região, crescendo juntos.

“Sempre contamos com o apoio dos usuários que nos enviam sugestões, críticas ou incentivo para melhorias. Nossa missão é ajudar quem precisa das informações fornecidas pelo aplicativo, tornando-o cada vez melhor, com maior qualidade e mais acessível a todos”, completa Kaito Queiroz.

O app Bus Maringá está disponível na Play Store para Android.