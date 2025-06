Destaques do SAP Forum Brasil 2018

A SAP Brasil realizou nos dias 11 e 12 de setembro a 22ª edição do SAP Forum Brasil, o maior evento de tecnologia e negócios da América Latina. Neste ano, as empresas inteligentes e o propósito de ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas por meio da inovação e da tecnologia foram os temas centrais do evento. O Guia do PC esteve lá e conferiu o que aconteceu de mais importante!

SAP demonstra o conceito de empresa inteligente aplicado a um parque de diversões – O conceito de empresa inteligente foi apresentado na abertura da 22ª edição do SAP Forum Brasil 2018. Aplicado a um parque de diversões, o portfólio de soluções SAP está ajudando a impulsionar a receita do entretenimento e diminuir os custos operacionais. Esta solução pode ser observada no showcase do Forum que contou com uma roda gigante de 20m de altura no estacionamento do evento. Totalmente digital, repleta de sensores, com tecnologia de ponta, os dados de cada giro – do funcionamento mecânico a informações sobre vento e temperatura eram analisados para avaliar cenários e visualizar possíveis tendências e circunstâncias capazes de influenciar em futuras estratégias, como, por exemplo, plano de contenção para caso de forte chuva.

Dentro do evento, por meio da tecnologia Digital Twins (gêmeos digitais) uma réplica impressa em 3D recria os movimentos da roda gigante em tempo real e realiza a análise preditiva – que é a capacidade das máquinas em prever o futuro – gerando insights com base em dados.

A cidade de Orlando – confira o vídeo – serviu de inspiração para essas e outras soluções da SAP que estão mudando o conceito de entretenimento, além de diminuir os custos operacionais e oferecer a melhor experiência ao usuário. O uso de tecnologias disruptivas tem um enorme potencial catalisador de mudança dos negócios e melhorias na sociedade.

Além do segmento de parque diversões, a SAP demonstra como empresas de outros mercados podem executar seus processos administrativos de maneira eficiente e automatizada, permitindo assim, o foco no fornecimento da melhor experiência ao cliente.

“A plataforma digital é a base fundamental para coletar e integrar dados de ativos, sensores, sistemas internos e provedores externos. As tecnologias inteligentes podem ser aplicadas em todos os tipos de negócios e permitem utilizar os dados para deixar a experiência do cliente agradável e divertida”, explica Fernando Migrone, diretor de Marketing da SAP Brasil.

Laura, robô hospitalar equipado com computação cognitiva – Concebida para detectar e evitar possíveis falhas em operações hospitalares, a plataforma Laura faz uso da tecnologia de computação cognitiva para informar as pessoas responsáveis pela operação em tempo hábil, poupando tempo, recursos e vidas. Desenvolvido pela startup Laura, o robô será apresentado no segundo dia do SAP Forum 2018, o maior congresso de tecnologia e negócios da América Latina.

O robô foi desenvolvido para prevenir a sepse, reação desregulada ou exagerada do sistema imunológico a uma infecção e que provoca uma disfunção orgânica. Laura utiliza computação cognitiva para fazer a gestão dos processos, possibilitando que o sistema aprenda e tome decisões baseado em dados.

A plataforma suporta diversas interfaces e sistemas em uma só ferramenta, além de poder ser acessada por computadores, tablets e smartphones. Sua comunicação se dá através de notificações, e-mails e SMS. “A Laura salva hoje no mínimo uma vida por dia e processa milhares de informações a cada 3.8 segundos, quando o tempo padrão sem a tecnologia seria de em média 3h20”, explica Jacson Fressatto, CEO da startup.

A Laura faz parte do SAP Open Ecosystem Build, comunidade aberta para parceiros desenvolvedores de aplicativos, que permite que membros tenham acesso ao portfólio completo de serviços de inovação das plataformas SAP – como Machine Learning, Big Data, IoT (Internet das Coisas) e análise preditiva, entre outros – para acelerar o desenvolvimento de suas soluções. Essa parceria reforça o compromisso da companhia de apoiar empresas de todos os tamanhos e segmentos para que possam executar suas missões de negócio e gerar impacto para clientes e comunidade.

“A SAP entende a importância estratégica da aplicação da tecnologia para melhorar e tornar os negócios inteligentes. O projeto Laura é um ótimo exemplo de como a tecnologia pode potencializar o impacto positivo na vida das pessoas”, afirma Cristina Palmaka, CEO da SAP Brasil

Minimalistas abordam vida com propósito – No segundo dia do SAP Forum Brasil subiram ao palco principal do evento Os Minimalistas, Joshua Millburn e Ryan Nicodemus, que decidiram aderir ao minimalismo como modo de vida e falam sobre suas experiências no blog The Minimalists. Tudo começou quando Joshua decidiu mudar sua vida após um divórcio difícil e o falecimento da mãe, acontecidos no mesmo mês.

A partir de então ele questionou sua conduta e optou por uma relação mais leve com o mundo e com o consumo, principalmente. Ryan, o melhor amigo de Joshua, ao ver a transformação que o minimalismo operou no amigo, acabou se interessando e se envolvendo também. Ryan resolveu largar uma carreira bem estabelecida no varejo, com um ótimo salário, para viver com mais satisfação e menos coisas.

Da história deles surgiu o documentário “Minimalism: A Documentary About the Important Things” (“Minimalismo: Um Documentário sobre Coisas Importantes”, em tradução livre), exibido com sucesso pela Netlfix em todo mundo.

Durante o SAP Forum Brasil 2018, Joshua e Ryan apresentaram o painel “The Art of Letting Go: Living a Minimum and Purpose-driven Life” (ou a “Arte de deixar para lá: como viver com o mínimo, mas com propósito”, em tradução livre). Esse conceito está diretamente ligado com o propósito da SAP, fazer o mundo funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas.

Para Fernando Migrone, diretor de Marketing da SAP Brasil, a proposta também se conecta ao conceito de Intelligent Enterprise trazido pelo SAP Forum. “A tecnologia transforma e potencializa empresas para que utilizem verdadeiramente seus recursos, de forma aperfeiçoada, e tomem decisões baseadas em dados para atingir o ápice da produtividade sem desperdício, com foco não na quantidade, mas na qualidade da performance”, explica.

SAP anuncia parceria com Laboratoria para dar oportunidade a mulheres na tecnologia –

Com o intuito de diminuir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e se tornar uma fonte de talento feminino para o mercado de tecnologia, a SAP e a ONG Laboratoria anunciam parceria para promover formação profissional em programação para mulheres. O anúncio é parte da parte da programação do SAP Forum 2018, o maior congresso de tecnologia e negócios da América Latina.

O programa contempla o ciclo completo: desde a formação, passando pela mentoria de executivos da companhia até a inserção no mercado de trabalho. Profissionais da SAP realizarão visitas mensais para avaliar o andamento do curso e a evolução das alunas, além de promoverem palestras e orientações. O programa já conta com 60 mulheres e a previsão de conclusão da primeira turma é para novembro deste ano.

“Como umas das líderes mundiais de soluções de tecnologia, a SAP entende a importância estratégica da diversidade como fonte de inovação e tem forte protagonismo nessa esfera. Diminuir a desigualdade de gênero na tecnologia é uma causa compartilhada também pela Laboratoria”, afirma Luciana Coen, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da SAP Brasil.

Hoje, a SAP já possui duas mulheres em seu board global e cerca de 30% de seus colaboradores são mulheres. Fundada em 2014 no Peru, a Laboratoria hoje tem escritórios em Lima, Cidade do México e Santiago, no Chile, além de centros de treinamento em Guadalajara, no México, e em São Paulo. A ONG já contribuiu na formação de mais de 800 mulheres e inseriu 80% delas em mais de 200 empresas, com uma taxa de satisfação dos empregadores de 4,5 de um total de 5.