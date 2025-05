Internet via Satélite ilimitada chega a todo o estado do Rio de Janeiro

A internetSAT anuncia que passou a entregar Internet via satélite com tráfego ilimitado, telefonia para todo o estado do Rio de Janeiro, com foco no mercado corporativo e oferta de ampla gama de serviços customizados. A InternetSAT opera em banda Ka, a mesma utilizada na comunicação em sondas espaciais e na comunicação da Estação Espacial Internacional com a Terra.

Segundo George Bem, CEO da InternetSAT, os serviços oferecidos pela operadora são focados em qualquer tipo de empresa que não pode ficar sem conectividade, seja para emissão de notas, pagamentos, navegação, e-mail etc, O acesso de Internet tem suporte a videoconferência, telefonia via IP (VoIP), live streaming para mídias sociais, segurança via CFTV, redes VPN (Virtual Private Network), além oferecer unidades móveis para broadcasting para transmissão de vídeo e jornalismo. “Com o novo satélite, estes serviços terão suporte fortalecido com maior capacidade de conectividade em alta velocidade e disponibilidade”, afirma o executivo.

A internetSAT também está com inscrições abertas para a seleção de representantes interessados em oferecer conectividade às empresas da sua região. Atende todos os segmentos da economia, incluindo aquelas que operam em locais remotos (mineração, Oil & Gas, canteiro de obras, rodovias, rede hoteleira e os grandes centros onde as atividades empresariais estão centralizadas no varejo, serviços, entretenimento entre outros.

Os profissionais e empresas que buscam parceria em serviços de conectividade poderão solicitar mais detalhes sobre o processo de Seleção de Representantes da internetSAT em sua cidade e região pelo e-mail [email protected]