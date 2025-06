Presidente e CTO da LG Electronics Dr. I.P. Park será um dos principais palestrantes na CES 2019

A Consumer Technology Association (CTA) anunciou hoje que o presidente e diretor de tecnologia da LG Electronics, Dr. I.P. Park, fará o discurso principal do pré-show na próxima CES® 2019. A palestra do Dr. Park ocorrerá às 18h30 de segunda-feira, 7 de janeiro, no MGM Park Theater. Gerenciada e produzida pela CTA, a CES 2019 será realizada de 8 a 11 de janeiro de 2019, em Las Vegas.

Park vai apresentar novas perspectivas sobre a evolução da inteligência artificial (IA), e mostrar como a IA impactará a vida dos consumidores nos próximos anos. Falando antes da abertura da CES 2019 – a reunião anual dos líderes mundiais em tecnologia de consumo – a palestra do Dr. Park será a primeira da LG Electronics na CES e reforça o impacto que a IA tem no futuro da inovação.

“A LG é uma potência global na revolução da IA, que terá impacto em quase todas as grandes indústrias, da tecnologia até saúde, agricultura, transporte, engenharia etc”, disse Gary Shapiro, presidente e CEO da CTA. “Estamos entusiasmados em receber o Dr. Park no palco da CES 2019 onde vai apresentar a primeira palestra da LG na história do CES. Estamos ansiosos para ouvir sua visão sobre o futuro da IA ​​que está redefinindo nossas casas, negócios e comunidades ”.

Como presidente e CTO da LG, o Dr. Park está impulsionando a inteligência artificial como o principal mecanismo de crescimento da empresa, com foco em produtos auto-evolutivos, uma experiência de usuário conectada e plataformas abertas. Entre as dezenas de iniciativas de inovação global que ele lidera, Dr. Park supervisiona cinco laboratórios de IA da LG em todo o mundo, incluindo o novo Laboratório AI de Toronto e expandiu o Laborátório no Vale do Silício em Santa Clara, Califórnia.

Ele é reconhecido como um dos principais CTOs do mundo por suas conquistas gerenciando equipes de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) para estimular a inovação por meio da IA, computação em nuvem, IoT e experiência do usuário relacionadas a carros conectados, dispositivos móveis, smart TVs e sistemas de áudio. Antes de ingressar na LG em 2017, o Dr. Park ocupou anteriormente posições de liderança em várias empresas globais, incluindo Harman, Samsung e Panasonic. Os produtos e serviços mais recentes da LG estarão em exibição na CES 2019, na CES Tech East, localizada no Centro de Convenções de Las Vegas (LVCC), Central Hall, Estande nº 11100.

A CES é o maior e mais influente evento de tecnologia do planeta, com 4.500 empresas expositoras em uma área total demais de 25º mil metros quadrados de exposição. O evento de 2018 atraiu uma assistência total de 182.198 pessoas, incluindo um recorde de 63.784 visitantes internacionais, de acordo com a auditoria oficial da feira. Conduzida pela Vault Consulting, LLC, a auditoria da CES fornece verificação absoluta dos registros de exibição, incluindo observação direta no local, exame dos sistemas de registro e teste dos registros dos participantes.

A CES 2019 mostrará novidades da tecnologis de 4.500 empresas expositoras em 20 categorias de produtos, apresentando soluções que transformarão a forma como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. A feira oferece acesso às mais recentes tecnologias, como conectividade 5G, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, smart home, cidades inteligentes, esportes, inteligência de máquina e muito mais.

As inscrições para a CES 2019 estão abertas. Visite o site da CES.tech para receber as últimas notícias sobre os expositores e outras novidades. Mais apresentações da CES serão anunciadas nas próximas semanas.