CES 2019 – O show começa hoje!

Nesta terça-feira começa oficialmente a CES 2019 – o maior show de eletrônica de consumo do planeta! Na verdade o evento começou no domingo à tarde, mas apenas a imprensa especializada e alguns felizardos puderam conhecer algumas novidades antes do grande público.

Peço desculpas por só ter postado hoje, mas demorei quase dois dias para ir de Maringá até Las Vegas. Saí de casa na sexta de manhã e só cheguei no hotel no sábado próximo à meia noite. Problemas de quem mora longe dos grandes centros no Brasil: pouca oferta de vôos, preços abusivos etc. E como tudo aumenta de preço durante a CES, a passagem São Paulo – Las Vegas também tinha uma escala longa (pra ficar mais barata). Um parêntese: ainda bem que o avião decolou logo! Senão todo mundo ia cozinhar! Vejam:

Enfim, cheguei quebrado, dormi menos que o necessário e fui trabalhar direto (domingo). No final do primeiro dia, voltei pro hotel desmaiei e quase perdi a hora para o primeiro compromisso do segundo dia. Fiquei o dia todo (segunda) em palestras, lançamentos, etc. Terminou (ufa!) agora há pouco!

Primeiro dia – Depois de acordar, almocei um sanduíche e fui pegar a credencial:

O “Dr.” foi a organização da CES quem colocou! Eu perguntei porque saiu “Dr.” na credencial. Eles disseram que sai automaticamente de acordo com a escolaridade. Sim, eu tenho doutorado em Engenharia. ? Na sala de imprensa tinha um cartaz com algumas previsões de aumento no consumo de vários dispositivos. Ano que vem a gente confere se as previsões foram acertadas.

Meu primeiro compromisso foi a palestra da Byton (https://www.byton.com/) um fabricante de veículos elétricos que promete revolucionar o mercado. Olha só o painel do carro!

São 48 polegadas! Mais ou menos 7 tablets um ao lado do outro. O fabricante promete dar trabalho à Tesla. Gostei bastante do interior do carro, mas ainda acho o design do Tesla mais elegante. O que vocês acham?

A empresa promete lançar 3 modelos nos próximos anos, sendo que ainda este ano lança o modelo M-Byte com capacidade de rodar até 325 milhas por carga, cargá rápida de 80% da bateria em 30 minutos, com direção autônoma nível 3 e preço estimado em U$ 45 mil.

Este ano eu fui convidado pela organização da feira – CTA (Consumer Technology Association). Eles sempre fazem uma apresentação para a imprensa do assuntos que eles consideram importantes no evento.

Muita coisa sobre Inteligência artificial (IA), Aprendizado de máquina (Machine Learning), TVs 8K, carros autônomos etc.

Assim que a presentação terminou tivemos acesso ao CES unveiled, uma espécie de prévia da CES com alguns produtos selecionados. Não pude fazer uma visita detalhada em cada estande, pois tive que sair para o evento da Nvidia, mas não vi nada que me chamasse muito minha atenção.

Finalmente o último evento do primeiro dia – a apresentação da Nvidia. Jensen Huang subiu ao palco com seu estilo característico (parece ligado em uma tomada de 220 volts) e mostrou o que todo mundo esperava: a nova placa gráfica da família RTX batizada de GeForce RTX 2060 deve estar disponível no dia 15 de janeiro (nos EUA) por um preço de U$ 349. O desempenho impressiona, mas ainda acho o preço meio alto. Atualmente a Nvidia está confortável no mercado e ainda pode ditar preços mais altos devido à demanda. Espero (muito!) que a AMD apresente alguma novidade neste setor para equilibrar melhor este mercado.

Segundo dia – O segundo dia começou a todo vapor com a apresentação da LG. A empresa mostrou vários produtos utilizam inteligência artificial como maquinas de lavar e secar, robôs aspiradores e até uma máquina de fazer cerveja que usa cápsulas parecidas com as utilizadas pelas máquinas de fazer café. O destaque ficou por conta da TV com tela flexível. Sim, a tela da TV se “enrola” e se “esconde” dentro da caixa! Aí sim podemos dizer que a TV desaparece! ?

Depois da apresentação da LG, fiz algumas entrevistas que estavam agendadas e perdi algumas palesras interessantes como a da Qualcomm, Bosch etc. Mas consegui chegar antes de começar a apresentação da Samsung. O tamanho da fila para entrada impressionava! Tinha muita gente mesmo e alguns jornalistas ficaram de fora. Assim como na apresentação da LG, tive que me contentar em sentar no chão!

Apesar da grande procura, fiquei um pouco decepcionado com a palestra da Samsung. Ficou aquela sensação de “mais do mesmo”. Tinha TV 8K, robozinho inteligente, assistente Bixby pra todo lado etc. A TV de 98 polegadas QLED 8K impressiona, mas deverá custar um rim (ou dois!)

O penúltimo compromisso do segundo dia foi a apresentação da Intel. Inicialmente, como era esperado, tivemos o lançamentos dos processadores Core de nona geração (Core i3, i5, i7 e i9) da família Coffe Lake. Ainda no processo de fabricação de 14 nonômetros (nm).

Depois de algumas demonstrações do tipo: “sou o melhor processador pra games do mercado” ou “vou lançar um Xeon de 5 mil núcleos”, a empresa mostrou uma nova plataforma para PCs de tamanho ultra compacto batizada de Lakefield. Prometendo processo de fabricação de 10 nm e tamanho minúscula a placa-mãe impressiona. Acreditem: É uma placa mãe *COMPLETA* na mão dele! ?

Muita gente criticando a Intel, dizendo que a AMD está na frente, que AMD é mais barata etc. Eu acho que a Intel tem tomado várias decisões erradas nos últimos anos. Mas ainda contava com o melhor processador do mercado. Agora, realmente, tá levando uma surra da AMD. Está perdendo marketshare mas ainda domina e muito mais parceiros. Além disso, a Intel tem um caminhão de dinheiro acumulado. Pode errar muito durante muitos anos (mais ou menos o que acontece com a HP). ?

O último compromisso foi o Keynote da LG. Gary Shapiro (CEO da CTA – organizadora da feira) chamou ao palco o Presidente da LG – Dr. IP Park. Que fez uma exposição das novas tecnologias. Durante a palestra, teve a ajuda de um robô assistente que até serviu uma cerveja para um convidado!

Bem, esses foram os dois primeiros dias antes do show com eventos exclusivos para a imprensa e convidados. Fiquem ligados no Gui do PC para mais novidades da CES 2019!