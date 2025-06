CES 2019 – um show imperdível!

Não foi a primeira que participei da CES. Essa é a minha quarta vez no evento. Porém, é a primeira vez que sou convidado pela organização do evento a CTA – Consumer Technology Association. Nas outras vezes fui convidado de outras empresas como Intel, etc. Quando se é convidado por alguma empresa, às vezes se perdem alguns keynotes (palestras principais) e visitas por conta da agenda. Mas pela CTA temos total liberdade na CES. Desta vez preferi priorizar os Keynotes do que as visitas ao pavilhão de exposições. Afinal de contas, com milhares de expositores, é virtualmente impossível ver tudo em detalhes.

O show desse ano foi muito bom. Eu já não vinha à CES há 3 anos. Achei mais organizado e gostei muitos dos Keynotes. A seguir vocês acompanham um resumo da feira sob o meu ponto de vista. Espero que gostem!

CTA/IBM – Depois das palestras exclusivas para a imprensa a show começou oficialmente no dia 8/1 com o keynote de abertura da IBM com introdução feita pelo CEO da CTA – Gary Shapiro. Shapiro fez um resumo dos principais assuntos da feira deste ano: 5G, Inteligência artificial, Cidades inteligentes, TVs 8K, Saúde e bem estar etc.

Em seguida, Karen Chupka – vice presidente executiva da CES, falou sobre como a tecnologia pode ajudar quando acontecem calamidades como os incêndios florestais da Califórnia. É a “Resiliência” ou a capacidade dos sistemas de funcionarem sob quaisquer condições. Karen também convidou a platéia para as palestras da Verizon, AT&T e AMD.

Finalmente, Ginni Rometti – Presidente e CEO da IBM – começou sua palestra. Ginni falou da inovação da companhia que há vários anos é a maior produtora de patentes da indústria e também de tendências como nuvem (cloud) citando a aquisição da Red Hat pela IBM como um passo importante nessa área.

Ginni dividiu sua palestra em três assuntos: ” Data” , “Computing” e ” Society”. Em relação a “Data” ou informação, explicou o conceito de “Deep Data”, traduzindo livremente, “Informação profunda” ou melhor: uma quantidade de dados absurdamente grande. Hoje com celulares, aviões, automóveis etc. há uma quantidade enorme de informação disponível. Essa informação pode ser usada para previsão do tempo de modo que o resultado seja muito mais preciso.

Também falou como o Walmart está usando a tecnologia blockchain com a ajuda da IBM para melhorar o rastreamento dos alimentos e reduzir o desperdício. Logo depois subiu ao palco Dario Gil, um dos principais pesquisadores da IBM na área de Quantum computing para apresentar o IBM Q Sysem One, primeiro computador quântico disponível comercialmente no mundo. Na verdade, devido, à sua complexidade de operação ele não pode ser ” vendido” , mas está disponível na Nuvem. Tenho minhas dúvidas! Parece FAKE! :)

Finalmente Ginni terminou falando sobre ações sociais (society) e destacou a parceria da IBM com a CTA para formação de técnicos.

Verizon – No final da tarde, Hans Vestberg CEO da Verizon. Vestberg falou (e mostrou!) como a tecnologia 5G vai mudar a vida de todos no futuro. Ele apresentou o que considera ser os oito requisitos mínimos para a tecnologia 5G: Confiabilidade (99,999%), Baixa latência (5 ms), Taxa de transferência máxima (10 Gb/s), Volume de dados móveis (10 Tb/s/km²), Mobilidade (transmissão em velocidades de até 500 Km/h), Dispositivos conectados (1 milhão/km²), Eficiência energética (10% do consumo atual) e Disponibilidade do serviço (90 minutos).

E para provar que a Verizon já tem um 5G que funciona, o CEO fez duas demonstrações ao vivo! Primeiro ele, que estava no palco em Las Vegas, “pilotou” um drone que estava em Los Angeles. Se olharem com cuidado a imagem a seguir você vão perceber que a taxa de transferência da conexão estava em incríveis 942 Mbits/seg!

Em seguida ele se conectou com o primeiro cliente 5G da Verizon! Depois de algumas perguntas, ele pediu para fazer um teste de velocidade da conexão. No início o marcador chegou a 1,6 Gbps mas estabilizou em 690 Mbps. Impressionante! Realmente uma das melhores palestras da CES!

AMD – A manhã seguinte começou com a palestra da Dr. Lisa Su – CEO da AMD. Eu pensava que não seria apresentado nada de novo, pois no início da semana (antes da CES começar oficialmente) a AMD anunciou a sua terceira geração dos processadores Ryzen, agora fabricados no processo de 7 nm. Mas, como vocês verão, eu estava totalmente errado!

Lisa começou sua palestra falando dos avanços da AMD nos últimos anos. Pra que não sabe, atualmente, a empresa tem os melhores processadores do mercado. Uma das razões para isso é a tecnologia de fabricação de 7 nm, enquanto a sua concorrente Intel ainda nem conseguiu chegar nos 10 nm! O Ryzen Threadripper é meu sonho de consumo e só não comprei um nesta viagem porque vou esperar sair o de 7 nm (não muito!).

E logo começou a falar das novidades. Primeiro destacou o lançamento de vários Chromebooks com processadores AMD com foco no mercado educacional. e aí veio o primeiro grande anúncio: a placa gráfica AMD Radeon VII (leia “sete”). O “sete” é justamente por conta do processo de fabricação de 7 nm. É a primeira GPU do mundo nesse processo.

Algumas características da placa foram apresentadas: 60 unidades de computação rodando até 1,8 GHz, Desempenho 25% consumindo a mesma potência, 16 GB de RAM com alta taxa de transmissão e 1 TB/s de taxa de transferência. É claro que também teve demonstrações de jogos rodando na nova CPU pra deixar a gente com água na boca! Preço do brinquedo: U$ 699! Vem com bundle de jogos também! Mas achei caro :(

Já se encaminhando para o encerramento do keynote, Lisa falou também do Epyc – processador para servidores – que também vai ser fabricado em 7 nm e deixou a surpresa pro final: apresentou um processador Ryzen da série 3000 (7 nm) aquele que tinha sido anunciado na segunda-feira! Não é promessa! Ele já existe! Só que ainda demora um pouquinho pra estar nas prateleiras!

E para alegrar a galera que ficou até o final uma surpresa: Todo mundo recebeu um código para resgatar o jogo Tom Clancy’s the division 2! Valeu AMD!

CTA – O último compromisso foi uma conversa com Gary Shapiro, CEO da CTA que é a empresa que organiza a CES. Foi um papo divertido entre os jornalistas convidados pela CTA e Shapiro. Muito simpático, respondeu a várias perguntas. Aliás, nessa conversa é que descobri porque a CTA criou uma premiação para “resiliência”. Shapiro estava em um hotel que se viu cercado pelas chamas nos incêndios da Califórnia. Todo mundo ficou sem comunicação, eletricidade etc. Por isso ele achou que o desenvolvimento de soluções resilientes (que funcionam independente de vários problemas) devia ser incentivado.

Bem, esse é o meu relato da “minha CES 2019”. Também pude passar em vários estandes de empresas, mas isso eu conto em outro post. Abração a todos!