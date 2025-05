Farming Simulator 2019 terá modo competitivo

Diversos jogos vendidos atualmente têm versões competitivas e fazem sucesso no mundo dos eSports. É o que acontece com o FIFA, Counter Strike, League of Legends, entre muitos outros. Na maioria dos casos, as versões competitivas são fáceis de entender e quase “naturais”. Veja por exemplo, FIFA ou PES, que são jogos de futebol, é fácil de desenvolver ligas e competições para estes jogos.

Em um primeiro momento, este não parece ser o caso do Farming Simulator. O jogo que tem como proposta a simulação de fazendas terá um modo competitivo ao longo deste ano. O anúncio do novo modo deixou alguns fãs bem confusos, mas, a verdade é que já haviam competições do jogo há algum tempo. A questão é que as mesmas ocorriam em eventos de pouca divulgação ou com pouco interesse para a comunidade gamer em geral.

Por exemplo, alguns campeonatos tinham como o objetivo avaliar o melhor jogador no quesito “estacar fenos”. Este tipo de competição em geral ocorria em eventos agrícolas, e não nos grandes ginásios e eventos esportivos europeus e norte-americanos.

Mas, com o anúncio da Giants Software, desenvolvedora do game, a ideia é ter competições e eventos totalmente voltados para gamers. A premiação não é uma das maiores do mundo dos eSports, mas também não se pode ignorar a mesma. O valor será de € 250 mil, sendo que a liga será composta por 10 torneios que ocorrerão em várias cidades da Europa.

As consequências do anúncio

Sempre que um novo jogo entra para o mundo dos eSports cria-se uma certa expectativa. Os fãs, por exemplo, ficam animados com a ideia de poder mostrar que são muito bons no jogo. Jogadores mais casuais ficam animados com a possibilidade de observar os melhores jogadores do mundo em disputas acirradas e divertidas.

Os organizadores de eventos voltados para gamers também ficam interessados na possibilidade de trazer o novo jogo para o próximo evento. Os novos campeonatos de Farming Simulator, por exemplo, acontecerão em eventos como a Gamescom e o Paris Games Week.

Aprendendo com os erros dos outros

É importante que a Giants Software aprenda com o erro de outras desenvolvedoras, afinal de contas vários jogos tentaram entrar no cenário competitivo e não tiveram sucesso. A Epic Games, por exemplo, lançou o Paragon com ótimos gráficos e mecânicas totalmente originais. O jogo era um MOBA e torneios foram promovidos por mais de um ano através da Paragon Competitive League (PCL).

No entanto, o resultado não foi o esperado e a Epic acabou deixando de investir na PCL e eventualmente desligou os servidores do jogo e ofereceu reembolso aos jogadores. A justificativa foi que o foco da empresa foi direcionado para o Fortnite. A decisão de mudança nos esforços foi acertada, afinal de contas Fortnite se tornou um dos maiores destaques do ano de 2018. Mas não podemos ignorar que houveram perdas significativas com o desenvolvimento de Paragon.

Epic Games com Paragon é apenas um exemplo. Daybreak, por exemplo, não conseguiu se firmar com a Liga de H1Z1. O mesmo aconteceu com a Capcom e seu título “Marvel vs Capcom: Infinite”. O fato é que existem diversos exemplos de empresas que falharam e certamente há muito que se pode aprender para evitar que a Giants Software repita os mesmos erros.

No entanto, Farming Simulator tem um diferencial interessante: as equipes que irão participar da nova liga não são patrocinadas pelas empresas gamers tradicionais. Ao invés disso, elas são patrocinadas por empresas de tecnologia ligadas ao universo agrícola.

Claro, existe muito que precisamos saber sobre como a Liga de Farming Simulator será estruturada. Mas, até lá os jogadores do game poderão testar o novo modo de jogo 3v3, que fará parte da competição. Isto é, quando o mesmo for lançado no game através de atualizações ou DLC’s.