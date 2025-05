A Extreme Networks, Inc. (NASDAQ: EXTR) realizou no dia 21 de março, em São Paulo, o evento Extreme Now World Tour 2.0, no qual mostrou a visão e a estratégia da empresa, bem como melhorias em seu portfólio de soluções. Em 2018, a Extreme incorporou as operações da Zebra WLAN, Avaya Networking e o datacenter da Brocade, o que posicionou a empresa como uma nova força no mercado de Networking.

O evento também mostrou como organizações de diferentes setores (tais como manufatura, hotéis, educação, saúde, varejo, entre outros) podem se beneficiar do amplo, eficiente, seguro e inteligente portfólio de produtos da Extreme, que permite oferecer uma experiência de rede da mais alta qualidade para todos os usuários. Para Fabio Costa, diretor regional de vendas para a América Latina da Extreme Networks, a etapa brasileira do Extreme Now World Tour 2.0 levou aos participantes uma visão exclusiva das últimas notícias da Extreme. “Detalhamos para onde estamos indo e como os nossos clientes podem usar o crescente portfólio de produtos da Extreme”. São Paulo recebeu a última rodada no roadshow em 21 de março, e o encerramento da turnê acontecerá durante o Extreme Connect, que será realizado de 13 a 16 de maio em Nashville, Tennessee.

Conheça as soluções apresentadas no evento:

Smart OmniEdge : um conjunto exclusivo de ofertas arquitetônicas, estratégicas, de produtos e serviços que permitem inteligência, segurança e adaptabilidade sem precedentes para as empresas. Inclui uma infraestrutura segura, unificada, com fio e sem fio, gerenciada por uma única bandeja de vidro e complementada por um amplo portfólio de aplicativos. O novo Smart OmniEdge da Extreme Networks inclui:

ExtremeAI para Smart OmniEdge : Fornece aos clientes avanços tecnológicos no gerenciamento de RF Wi-Fi que buscam economizar tempo, esforço e dinheiro, enquanto melhoram a experiência do usuário.

ExtremeCloud Appliance : Oferece simplicidade semelhante à nuvem, administração com serviços integrados e licenças simplificadas. O ExtremeCloud Appliance também está disponível como uma máquina virtual (VM) para clientes que possuem seus próprios serviços de nuvem privados.

Extreme Extended Edge Switching : Oferece uma tecnologia inovadora que recolhe várias camadas de rede em um único switch lógico, aprimorando a inteligência dos switches de borda, ao mesmo tempo em que achata a rede e elimina a complexidade da implementação. O resultado é um modelo operacional simplificado que reduz custos.

Extreme Defender para IoT : Uma solução abrangente que simplifica a incorporação e a segurança de dispositivos IoT. O Extreme Defender for IoT fornece visibilidade de gerenciamento centralizado e se conecta através de transporte seguro com o dispositivo ExtremeCloud, para garantir ou garantir o acesso seguro de dispositivos da IoT à rede, analisar fluxos de tráfego e detectar anomalias. Uma solução que funciona com as redes Extreme FabricConnect™ ou redes de terceiros para proteger dispositivos IoT, ideal para configurações de assistência médica.

Agile Data Center Extreme : O novo hardware e software da solução Agile Data Center Extreme oferece às organizações, onde quer que estejam, as ferramentas necessárias para adotar a automação. A tecnologia plug-and-play combina o melhor das ferramentas de automação de rede e Data Center adquiridas com os poderosos recursos de gerenciamento, análise e segurança da Extreme para reduzir riscos e mitigar a complexidade e o trabalho manual envolvido a implementação e administração de ambientes de múltiplos fornecedores. e a transição de arquiteturas herdadas. Entre os benefícios incluídos estão:

Automação de TI entre domínios : O Extreme Workflow Composer, desenvolvido pela StackStorm, permite a automação da TI multiprofissional personalizada de plataforma cruzada, o que facilita a integração completa de recursos de computação, armazenamento, segurança e rede.

Automação no seu próprio ritmo : O Extreme Embedded Fabric Automation permite a criação de malhas de data center plug-and-play, em segundos, para uma malha de qualquer tamanho, e sem a necessidade de software ou servidores adicionais. Os clientes podem automatizar em seu próprio ritmo e com fluxos de trabalho personalizáveis, usando ferramentas populares como a Ansible, bem como migrar para a automação completa de TI com o Extreme Workflow Composer.

Gerenciamento de Painel Único : O Extreme Management Center fornece recursos de gerenciamento e monitoramento de vários fornecedores de um ponto a outro, de um ambiente comum a um campus ou data center, reduzindo ou acelerando o gerenciamento e acelerando para resolução de problemas.

Informações em tempo real : O ExtremeAnalytics fornece visibilidade de aplicativos e telemetria de ponta a ponta em todo o campus ou data center, entre máquinas virtuais em hosts ou na nuvem, permitindo que os administradores façam a gestão de seus negócios com informações em tempo real e, desta forma, ter segurança para a tomada de decisões. Um sensor virtual captura informações de tráfego em e entre instâncias virtuais do VMware, sem diminuir a velocidade da rede. O recurso de host virtual da família de switches e roteadores Extreme SLX fornece aos administradores de rede recursos de analisador distribuído para análise na caixa de entrada.

Adaptabilidade e agilidade da rede : A arquitetura aberta e independente do provedor elimina o bloqueio e forma a base de uma rede que se adapta de maneira fácil e rápida às necessidades de negócios que, impulsionadas pela transformação digital, estão em constante mudança. A integração perfeita do VMware vCenter acelera a implantação de aplicativos por meio da descoberta de máquinas virtuais sem contato, da mobilidade de máquinas virtuais e da migração de servidores VM.

Hardware para qualquer caso de uso : As plataformas de roteamento e comutação SLX da Extreme fornecem a base para o moderno Data Center. Os novos switches blade SLX 9030, projetados para switching Top of Rack aprimorado, e o roteador SLX 9640 para escalonamento, roteamento de borda de alto desempenho e interconexão escalável de Data Center (DCI) fortalecem um portfólio sólido e completo.

Com o Campus Automatizado, a Extreme Networks procura redefinir as redes para atender às expectativas das empresas que operam na era digital. Projetada para redes ágeis, simples e inteligentes, essa arquitetura baseada em políticas e arquitetura de malha é inigualável em sua simplicidade e capacidade de gerenciamento. Entre os principais benefícios, os apresentadores mostraram:

Tempos de Serviço mais Rápidos com o Provisionamento de Borda Simples, que restringe a necessidade de provisionamento apenas para a borda da rede; automatiza o Núcleo; move, adiciona e altera rapidamente, eliminando as janelas de manutenção; e abstração dos serviços da topologia. Segurança aprimorada com hiper segmentação, que permite a separação segura do tráfego, isolando aplicativos, informações ou usuários críticos e, ainda, o controle granular de quem pode acessar um determinado segmento. Além disso, também nega acesso a hackers para o “ambiente sem fronteiras” que eles usam para pular de um sistema comprometido para outro.



Patrocinador oficial dos estádios da NFL

A Extreme Networks, Inc. anunciou em janeiro de 2019 que os times Green Bay Packers, Tennessee Titans e Buffalo Bills aumentaram a conectividade e o comprometimento com seus fãs com a implantação de sua solução Smart OmniEdge™ em seus estádios. Como fornecedor oficial de soluções Wi-Fi da NFL nos últimos quatro anos, a Extreme forneceu soluções de conectividade por cabo e Wi-Fi ou análise Wi-Fi a 28 estádios da NFL, incluindo os cinco últimos sites do Super Bowl.

Com o software ExtremeAnalytics™, as equipes da NFL podem personalizar a experiência de jogo para seus fãs. A análise de Wi-Fi oferece visibilidade granular das operações de rede, permitindo que os administradores vejam como a rede está sendo usada. Essas informações podem informar campanhas personalizadas que segmentam usuários com base em como eles interagem com o jogo, onde estão no estádio, quais são suas plataformas de mídia social preferidas e muito mais. Ao personalizar a experiência, o compromisso dos fãs e o valor entregue no dia do jogo aumentará, como pode ser visto no Lambeau Field, no Nissan Stadium e no New Era Field.