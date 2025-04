Dica: Calcule a vida útil do seu SSD

Atualmente quando alguém me pergunta como fazer para melhorar o desempenho de um PC eu sempre respondo: Instale um SSD!

Os Solid State Disks (SSDs) são dispositivos de armazenamento construídos com memórias semelhantes à memória RAM, mas com uma grande vantagem: Eles não perdem as informações quando a energia acaba ou quando desligamos o PC! Ou seja, um SSD substitui com vantagem um HDD (Disco rígido) pois por ser um dispositivo totalmente eletrônico, sua velocidade de acesso e transferência de dados é centenas e até milhares de vezes maior que a conseguida pelos HDDs.

O único problema do SSD atualmente é que seu preço ainda é bem maior que de um HDD de mesma capacidade. Mas isso está mudando rapidamente.

Uma dica é deixar os dados mais acessados (sistemas operacionais, programas etc.) em um SSD e usar um HDD para backup e armazenamento de documentos e outros arquivos de dados. Assim pode-se comprar um SSD menor que não pesa muito no orçamento.

Muita gente se preocupa com a durabilidade ou vida útil de um SSD. Isso não é problema para os SSDs mais recentes, mas, realmente, os primeiros SSDs que apareceram no mercado tinham uma vida útil menor que os HDDs.

Se você quiser estimar a vida útil de um SSD, faça o seguinte:

Baixe o Crystal Disk Info em: https://crystaldiskinfo.en.uptodown.com/windows/download. Instale o programa. Selecione o SSD que deseja analisar. Procure a opção “Total Host Writes” e anote o valor. Essa é a quantidade de bytes que já foi escrita no SSD. Procure no site do fabricante do SSD qual o valor do número total de bytes escritos que o SSD aguenta.

Eu fiz isso no SSD que estou usando. O Crystal Disk Info mostra que eu já escrevi 3 TB de dados no meu SSD em um ano de uso. O site da Intel (fabricante de meu SSD) diz que ele suporta 400 TB. Ou seja, se continuar nesse ritmo, meu SSD vai durar mais de 100 anos! :)

Veja o vídeo:

https://youtu.be/L2GrKJU3Bcc