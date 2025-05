Crianças aprendem programação de forma divertida durante as férias

Já pensou ver o seu filho programando o próprio jogo ou criando um aplicativo? E ainda se divertir enquanto desenvolve habilidades fundamentais no século 21? Para isso, a Happy Code — maior escola de programação, maker e robótica do Brasil — está com um roteiro especial de férias para crianças e adolescentes.

Além de ser uma ótima opção de aprendizado e diversão para as férias, os cursos, direcionados para crianças e adolescentes entre 05 e 17 anos, também contribuem com o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais — essenciais no século 21.

“Aprender programação nos dias de hoje é tão fundamental quanto aprender inglês, por exemplo. E em poucos anos essa aptidão será decisiva no ambiente profissional, independentemente da área de formação”, explica a diretora de Tecnologia Educacional da Happy Code, Debora Noemi Inouye.

Os cursos promovem um aprendizado de programação de forma lúdica e intuitiva. Robôs Dash & Dot, Minecraft, Maker, Desenvolvimento de games e aplicativos, Youtuber e Roblox, são algumas das opções disponíveis. Os cursos são divididos em dois módulos: o Steam Camp, de seis horas, e o Stem Academy, de 20 horas. “É uma maneira de fugir dos tradicionais cursos de recreação e, o que é melhor, as crianças vão gostar tanto quanto e aprender”, finaliza a diretora Debora Noemi Inouye.

A Happy Code tem mais de 130 unidades espalhadas pelo país. A programação especial já começou e vai até o mês de fevereiro.

Opções de cursos de férias da Happy Code

Programação — Direcionado para crianças de 5 a 6 anos, o curso traz a lógica de programação lúdica e intuitiva com robôs Dash & Dot, que promovem o pensamento computacional de forma divertida.

Minecraft — O curso, direcionado para crianças e jovens de 7 a 14 anos, ensina programação e criação de jogos em uma das plataformas mais educativas do mundo.

Desenvolvimento de games — Direcionado para crianças e jovens de 7 a 14 anos, o curso ensina a desenvolver games com uma plataforma específica para criação de games 2D.

Desenvolvimento criativo para meninas — No curso, meninas de 7 a 12 anos aprendem a programar, criar animações, desenvolver games e se expressarem do jeito que elas querem.

Maker — O curso, para crianças de 7 a 12 anos, conta com papel, tesoura, lápis e programação com conceitos de robótica e Internet das Coisas.

Youtuber — Destinado para crianças e jovens de 8 a 14 anos, colabora na compreensão do universo youtuber desde a criação de canal, manutenção e geração de conteúdo, edição e vídeo, trilhas, tratamento de imagens, entre outros.

Roblox — Para crianças e jovens de 7 a 14 anos, o curso trabalha com a criação de personagens, cenários e diversos itens por meio do Roblox Studio. Mais do que jogar, é criar jogos dentro do Roblox.

Desenvolvimento de Aplicativos — Direcionado para jovens de 15 anos ou mais, o curso traz conceitos de desenvolvimento de aplicativos dentro do Android Studio de forma prática, com aulas guiadas que passam por todas as etapas inerentes à produção de apps.

Youtuber Pro — O curso, voltado aos jovens de 15 anos ou mais, ensina sobre a criação de um canal no Youtube, abordagem sobre direitos autorais, introdução às técnicas de manutenção e geração de conteúdo.

