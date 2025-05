[CES2020] NVIDIA apresenta novos produtos G_SYNC: displays de esports 360hz e monitores OLED da LG

Novos displays de esports G-SYNC; design inovador de 360Hz para jogadores competitivos

No mundo dos jogos competitivos, onde meros milissegundos podem fazer a diferença entre a vitória e derrota, a NVIDIA apresenta durante a CES os novos monitores G-SYNC® com uma taxa de atualização de 360Hz, proporcionando aos entusiastas de eSport e aos jogadores competitivos os monitores de jogos mais rápidos já feitos. Reproduzindo imagens em 360Hz, os quadros de jogos são exibidos uma vez a cada 2,8ms – até 6 vezes mais rápido que os monitores e TVs tradicionais.

Desenvolvido em conjunto com a NVIDIA, o ASUS ROG Swift 360 foi projetado especificamente para competições de eSports e apresenta um formato de 24,5 polegadas para manter todos os pixels de ação no campo de visão. O ASUS ROG Swift 360 apresenta o novo elegante acabamento ROG da ASUS que se sente em casa no grande palco de qualquer evento de eSports, bem como:

Taxa de atualização rápida e inovadora: 360Hz fornece imagens nítidas, latência extremamente baixa do sistema para tempos de reação mais rápidos e o movimento mais suave para manter os profissionais no alvo.

A NVIDIA está demonstrando a nova tela G-SYNC de 360Hz em sua suíte de imprensa no hotel Wynn durante a CES esta semana, apresentando um conjunto de demos de e-sports que mostram como 360Hz melhora o desempenho do jogador na aquisição, pontaria e percepção de jogadores.

Saiba mais sobre os displays G-SYNC de 360Hz neste video.

LG adiciona suporte NVIDIA G-SYNC a 12 novas TVs OLED 2020

A LG foi a primeiro fabricante de TVs a oferecer TVs compatíveis com NVIDIA G-SYNC® e, na CES, a empresa apresenta 12 novos modelos OLED para 2020 que são compatíveis com G-SYNC e com tamanhos de 48 a 88 polegadas. A compatibilidade com G-SYNC fornece aos clientes uma experiência de jogo sem falhas, sem reproduzir rupturas na imagem ou outros artefatos visuais que distraem o gameplay.

Novos displays Mini-LED G-SYNC ULTIMATE

Também mostramos dois futuros displays G-SYNC ULTIMATE de nossos parceiros Acer e ASUS. Esses monitores apresentam a mais recente tecnologia Mini-LED com luz de fundo direta de matriz completa com 1152 zonas e brilho de 1400 nits. A nova luz de fundo com 1152 zonas aumenta significativamente o contraste, resultando em tons de preto mais escuros e cores mais vibrantes.

Os jogadores apreciarão imagens nítidas devido aos painéis; tempo de resposta muito rápido e atraso de entrada ultra baixo enquanto joga em até 144Hz na resolução 4K.

