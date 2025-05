Acer acrescenta dois novos notebooks ultrafinos à série Swift

A Acer apresenta dois novos modelos Swift 3 de sua linha popular de notebooks ultraportáteis: um modelo de 13,5 polegadas (SF313-52/G) com os mais recentes processadores Intel® Core™ de 10a geração, e um modelo de 14 polegadas (SF314-42) com os mais recentes processadores móveis AMD Ryzen™ série 4000.

A série Swift 3 é composta por notebooks ultraportáteis projetados para se adaptar às necessidades de quem trabalha em trânsito, reunindo excelente desempenho e imagens incríveis em um chassi de metal fino e cheio de estilo.

Acer Swift 3 (SF313-52/G), uma usina de produtividade em trânsito

Com 15,95 mm de altura e pesando 1,19 kg, envolto em um elegante chassi de metal, é fácil colocar o Swift 3 (SF313-52/G) dentro da bolsa e levar para viagem. A tela de borda estreita[1] proporciona uma alta proporção entre tela e borda de 83,65%, e a taxa de proporção da tela de 3:2 oferece 18% mais espaço, na forma de altura vertical, para leitura. Para melhorar ainda mais a exibição que é 100% compatível com o espaço de cores sRGB, as tecnologias Acer Color Intelligence™ e Acer ExaColor dão vida a imagens e vídeos com cores atraentes na tela de 13,5 polegadas.

Projetado em conjunto com a Intel como parte do programa de inovação de codinome “Projeto Athena”, o Swift 3 (SF313-52/G) passou por rigorosos testes para atingir as metas de experiência e especificações de[2] hardware do programa, assegurando que ele conseguisse oferecer a capacidade de resposta[3], a ativação instantânea[4], e a autonomia da bateria3,[5],[6] que pessoas ambiciosas precisam para se concentrarem onde quer que estejam.

O Swift 3 (SF313-52/G) vem com processadores que podem chegar ao Intel® Core™ i7-1065G7 de 10a geração, as mais recentes placas de vídeo NVIDIA®[7], e grande autonomia da bateria que oferece até 16 horas de produtividade[8]. Ele também é compatível com carga rápida, proporcionando até quatro horas de uso com uma carga de apenas 30 minutos[9]. Um teclado iluminado2 permite que os usuários continuem digitando em ambientes escuros, e o notebook é compatível com Wake On Voice (WoV), permitindo que os usuários interajam com a Cortana enquanto o dispositivo está em modo de suspensão moderna.

O Swift 3 é compatível com Windows Hello por meio de um leitor de impressão digital para que o login seja mais fácil e mais seguro e, depois de fazer login, uma porta USB tipo C com todas as funções dá aos usuários velocidades incríveis de transferência de dados usando Thunderbolt™ 3, USB 3.1 Gen 2 ou DisplayPort. O Wi-Fi 6 de duas bandas (802.11ax) oferece uma experiência mais tranquila de navegação na internet com velocidade até três vezes[10] maior e reduz a latência em até 75%[11] comparado com o Wi-Fi 5 (802.11ac).

Acer Swift 3 (SF314-42), com os mais recentes processadores móveis AMD Ryzen

O Acer Swift 3 (SF314-42) de 14 pol. é um dispositivo moderno que busca equilíbrio entre estilo, potência e eficiência. A última geração pesa apenas 1,2 kg, tem só 16,55 mm de espessura, e vem em um chassi leve de metal. O dispositivo apresenta uma alta proporção entre tela e borda, com bordas muito estreitas.

Além do design cheio de estilo, os processadores AMD Ryzen™ série 4000 apresentam um desempenho disruptivo turbinado pela inovadora tecnologia de processo 7 nm e arquitetura de núcleo “Zen 2”. Com até 16 GB de LPDDR4x RAM, o Swift 3 (SF314-42) é uma opção poderosa para produtividade em trânsito. Wi-Fi 6 (802.11ax) e SSD de até 512 GB PCle ajudam tudo no dispositivo a rodar na velocidade da luz.

O Swift 3 (SF314-42) também é compatível com login mais rápido e seguro usando o Windows Hello, enquanto a função Wake on Voice permite que os usuários interajam com a Cortana quando a tela está inativa.

Preços e disponibilidade

[1] A altura das bordas esquerda e direita é de 4,37 mm cada.

e carga de quatro horas de bateria em menos de 30 minutos6

[1] Testes realizados em 30 de setembro de 2019. Para sistemas com telas FHD. Simulado para replicar uma situação típica em carga de trabalho com navegação sem fio na web: configuração enviada de HW/SW rodando diversos aplicativos em segundo plano e páginas da web abertas; em conexão de internet 802.11 sem fio, alimentação DC por bateria, e brilho da tela de 250 nit

[1] Contando a partir do momento em que o botão é pressionado, com a tampa aberta, ou comando de voz, até a imagem aparecer e o computador estar pronto para autenticação

[1] Testes realizados em 30 de setembro de 2019. Para sistemas com telas FHD. Simulado para replicar uma situação de reprodução de vídeo FHD local em trânsito: brilho da tela de 150 nit, em modo avião

[1] As especificações podem variar dependendo do modelo e/ou da região. Todos os modelos estão sujeitos à disponibilidade.

[1] A autonomia indicada da bateria tem como base o teste em modo de produtividade MobileMark 2014® com o recurso sem fio ativado. Detalhes sobre os testes MobileMark 2014 estão disponíveis em www.bapco.com. A classificação de autonomia da bateria é apenas para fins comparativos. A autonomia da bateria varia conforme o modelo, configuração, aplicação, configurações de gerenciamento de energia, condições de funcionamento e recursos usados. A capacidade máxima das baterias diminui com o tempo e o uso.

[1] “Uso” se refere à reprodução de vídeo, e o “tempo de carga” está sujeito à condição de o dispositivo estar desligado durante a carga.

[1] O 802.11ax 2×2 160 MHz possibilita taxas de dados máximas teóricas de 2402 Mbps, 3X mais rápido que o 802.11ac 2×2 80 MHz (867Mbps), conforme documentado nas especificações sem fio padrão IEEE 802.11, e requer o uso de roteadores de rede sem fio 802.11ax com configuração semelhante

[1] Com base em dados da Intel sobre simulação do 802.11ax com e sem OFDMA usando nove clientes. Latência média sem OFDM em 36 ms; com OFDMA a latência média cai para 7,6 ms. A melhoria na latência exige que AP e todos os clientes sejam compatíveis com OFMA