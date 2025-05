Nova linha de soundbars da LG traz experiência de áudio premium para os consumidores

Na CES 2020, a LG Electronics (LG) apresentou uma nova linha de soundbars que combinam áudio de qualidade premium, conexão facilitada, funcionalidades inteligentes e design elegante, que se integram perfeitamente com as TVs LG.

Os novos modelos de soundbar entregam experiência de áudio fiel, cuja precisão e profundidade cativam o ouvinte. A coleção 2020 é mais um fruto da longa parceria da LG com a Meridian Audio e traz mais modelos com as tecnologias aperfeiçoadas da empresa, como Bass and Space, que melhora a reprodução de sons em baixa frequência e amplia a sonoridade, e Image Elevation, que garante uma experiência auditiva mais real ao elevar a altura percebida do instrumento principal e dos vocais. Além disso, a maior parte da linha 2020 é compatível com as tecnologias Dolby Atmos e DTS:X, para proporcionar um áudio dinâmico e completamente imersivo.

Novidade nos modelos de soundbars premium da LG, a tecnologia AI Room Calibration otimiza o som ao ajustá-lo automaticamente às características específicas de cada ambiente. Autocalibrados, esses modelos avançados reconhecem e analisam os tons para calcular corretamente as dimensões de um espaço e fazer os ajustes necessários. Ao permitir a reprodução de conteúdos com Dolby Atmos ou DTS:X, os modelos permitem que os usuários desfrutem de um som surround de tirar o fôlego, dando a impressão de que o áudio vem de diversas direções. Os soundbars premium da LG ainda contam com moderno algoritmo de processamento que converte arquivos de formatos convencionais, deixando-os com uma qualidade próxima à de sons produzidos em estúdio.