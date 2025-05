ELSYS oferece produtos de segurança para tranquilidade nas férias

As férias de verão já estão aí e os planos de viagem tomam conta do período. Para seguir em segurança, nada melhor do que ter soluções que protejam os bens. Por isso, a ELSYS, empresa brasileira de eletroeletrônicos e telecomunicações, tem uma linha completa de produtos que oferecem tranquilidade, segurança e confiabilidade para a população. São videoporteiros, câmeras, fechaduras eletrônicas e digitais.

As câmeras são discretas e tem um design especial. O modelo ESC-WR2 pode ser utilizado também para monitorar crianças, idosos e animais, já que as imagens são acompanhadas pelo aplicativo ELSYS Home, direto pelo celular.

Outra dica para o monitoramento da sua residência é o videoporteiro Wi-FI, controlado por smartphone ou tablet. Imagine poder atender seus visitantes de qualquer lugar através do celular? Com o vídeoporteiro Wi-Fi Elsys, além de atender seus visitantes com áudio e vídeo em tempo real, você pode gerar uma chave digital com data e horário para controlar o acesso da sua casa.

Conheça os principais produtos disponíveis no mercado:

Câmera de segurança wi-fi HD com infravermelho ESC-WR2 – Projetada para não perder nenhum movimento, essa câmera oferece imagem com alta definição, visão noturna, além de poder girar a câmera diretamente pelo smartphone. As imagens podem ser acompanhadas por meio do smartphone e do aplicativo ELSYS Home.

Preço: R$ 299,90.

Câmera de segurança wi-fi ESC-WY2 – Ideal para área interna, essa câmera grava imagens em HD que podem ser acessadas em qualquer momento via smartphone. Esse modelo possui alerta de movimento e áudio bidirecional, é possível falar e ouvir o ambiente através do aplicativo ELSYS Home.

Preço: R$ 499,90.

Câmera de segurança wi-fi Full HD ESC-WB2F – Esse modelo é ideal para ambientes externos, residenciais ou de um pequeno comércio. Tem resolução Full HD, alerta de movimento, entrada para cartão de memória e proteção à prova d’água. O monitoramento remoto também é feito através do aplicativo ELSYS Home.

Preço: R$ 499,90.

Videoporteiro Wi-FI – Ideal para uso residencial e em pequenos negócios, o dispositivo toca diretamente no smartphone e permite abrir a fechadura remotamente. O destaque é a função visitante, comum QR Code temporário que você pode criar diretamente pelo aplicativo com data e horário e compartilhar com seu visitante. O equipamento faz o registro do acesso tanto por foto quanto por vídeo e é compatível com as fechaduras elétricas e magnéticas das principais marcas do mercado.

Preço: R$ 699,90

Videoporteiro cabeado com monitor de 7” e terminal externo ESL-VPC1 – Com monitor colorido e visão noturna, o videoporteiro da ELSYS permite o controle com visão de até 120 graus para garantir que você tenha uma visão ampla e nítida. Permite o controle de acesso de até dois portões e tecla de pânico SOS. O produto é ideal para uso em casas, condomínios e empresas.

Preço: R$ 719,00.

Fechadura digital de embutir ESF-DE3000 – Conta com travamento automático, maçaneta reversível e alarme de violação. É ideal para casas e apartamentos. O teclado é sensível ao toque, não acumula poeira, armazena cinco senhas numéricas e possui tecnologia para a abertura de até 100 tags.

Preço: R$ 959,90

Fechadura elétrica de sobrepor ESF-E1000 – Ideal para controlar o acesso em casas e condomínios, pode ser instalada em portas e portões que abram para dentro ou para fora, do lado esquerdo ou direito. É compatível com o videoporteiro e demais controladores de acesso do mercado.

Preço: R$ 139,90

Campainha sem fio ESA-CS101 – Tem alcance de até 120 metros e é livre de interferências de campainhas vizinhas. Já vem pronta para uso: basta plugar o receptor na tomada e fixar o transmissor na parede.

Preço: R$ 79,90

A linha completa dos produtos de segurança das ELSYS está disponível na loja virtual, pelo endereço: http://loja.elsys.com.br/ ou em mais de 30 mil pontos de venda credenciados em todo o Brasil.