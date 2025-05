[CES2020] Os smartphones e dispositivos inteligentes da Huawei são premiados com o “Best of CES” e o “Editor’s Choice”

Após a apresentação da linha completa de produtos da Huawei, focada na construção de uma vida perfeita com ajuda da Inteligência Artificial (IA) para os consumidores na CES 2020, a Huawei chamou a atenção dos especialistas da mídia global, ganhando prêmios por seus dispositivos de destaque, incluindo o “Best of CES 2020” do Phandroid para o HUAWEI Mate 30 Pro e o HUAWEI FreeBuds 3, o “Best of CES” do Pocketnow para o HUAWEI nova 5T e o “Editor’s Choice” para o HUAWEI Watch GT 2, o smartwatch de alto desempenho da marca, além do “Reader’s Smartphone of the Year” do site Stuff para o HUAWEI P30 Pro. A mídia global reconheceu os dispositivos da Huawei por suas inovações em conectividade contínua, bateria de longa duração, design de ponta, desempenho e recursos de câmera.

Tendo vendido mais de 12 milhões de unidades em 2019, o HUAWEI Mate 30 Pro se tornou um dos dispositivos mais icônicos da história da marca, redefinindo a estética do smartphone com seu design, o aparelho tem traçado novas tendências. Graças à inovação do HUAWEI Mate 30 Pro, em termos de recursos fotográficos e de vídeo proporcionados pelo conjunto de câmeras SuperSensing Cine Camera, os usuários não são mais limitados pela tecnologia da câmera. Eles podem se divertir através da fotografia e descobrir a beleza do mundo, enquanto tiram fotos de nível profissional e fazem vídeos em câmera lenta de tirar o fôlego a 7680 fps.

Com mais de 100 milhões de unidades colocadas no mercado em 2019, a Huawei nova Series se posicionou como um ícone junto aos consumidores mais jovens que buscam uma experiência de primeiro nível em um smartphone. Mais do que apenas um dispositivo eletrônico de consumo, o HUAWEI nova 5T é um parceiro digital avant-garde e chique essencial na era moderna, que ultrapassa as fronteiras de estilo e da funcionalidade. Com seu algoritmo AI HDR+, os usuários podem criar fotos incríveis, mesmo nas condições mais desafiadoras de iluminação.

O HUAWEI nova 5T é equipado com o processador premium Kirin 980 AI e vem com 8 GB de RAM. Juntamente com o poderoso sistema operacional EMUI 9.1, os componentes se unem para oferecer uma experiência fluida e sem tempos de atraso, igual aos modelos premium.

Como parte de sua nova estratégia de áudio, o fone de ouvido HUAWEI Freebuds 3 True Wireless Stereo Earbuds chegou para revigorar o foco da Huawei no mercado de áudio premium. Equipado com o chip proprietário Kirin A1, o FreeBuds 3 representa um novo som inteligente. O HUAWEI FreeBuds 3 é o primeiro fone de ouvido TWS de ajuste aberto que suporta redução de ruído em chamadas e cancelamento ativo e preciso de ruído em tempo real com ajuste aberto na adaptação aos ouvidos do usuário. Ao tocar duas vezes no fone de ouvido esquerdo para ativar/desativar a função ANC, você não deixará de desfrutar de músicas cristalinas, mesmo no metrô lotado ou em um restaurante barulhento.