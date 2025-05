Locaweb lança Hospedagem WordPress

De olho em contribuir para o crescimento dos negócios online de empreendedores e desenvolvedores brasileiros, a Locaweb – especialista em serviços digitais, acaba de incluir a Hospedagem WordPress no portfólio da companhia. Na prática, a solução traz facilidade para quem está começando e mais produtividade para quem já possui seus projetos em WordPress. Além disso, a Locaweb dá mais autonomia no uso da plataforma com instalação do WordPress em poucos cliques, atualizações automáticas e toda segurança contra invasões e interceptação de dados.

“A linha entre o WordPress e a Hospedagem WordPress é tênue. O usuário pode simplesmente utilizar a plataforma, que é OpenSource, mas vai precisar hospedar o site em alguma estrutura. Ou seja, seria necessário dispensar tempo e conhecimento, que nesse caso são supridos pela Locaweb”, afirma Higor Franco, diretor de Varejo da Locaweb Serviços de Internet.

Outros pontos positivos da Hospedagem WordPress, que contempla três planos a partir de R$ 12,90, são a instalação em poucos cliques, atualizações automáticas, caixas de e-mail com recursos dedicados, transferência ilimitada, plugins essenciais pré-instalados, gratuidade no certificado de segurança e a comodidade de um suporte especializado em português.

Entendendo o mercado

Segundo informações divulgadas pela W3Techs, 61% de websites ativos ao redor do mundo estão em WordPress. Já no Brasil, a equipe de Business Intelligence da Locaweb identificou que os segmentos com maior inserção na plataforma de gestão de conteúdo no país são respectivamente Serviços (26.160), Tecnologia (22.668), Saúde (13.640), Educação (5.842) e Entretenimento (5.129).

“É possível afirmar que o mercado de WordPress é composto por uma verdadeira comunidade. Na prática, os adeptos da ferramenta compartilham diversas possibilidades de recursos capazes de impulsionar cada vez mais a plataforma e os negócios online. No caso da Locaweb, identificamos uma crescente demanda pelos usuários da plataforma. Dessa maneira, a marca se preocupou em disponibilizar uma nova hospedagem que atenda às exigências dos usuários WordPress, nos preocupamos com usabilidade, tornando fácil e rápida sua instalação, e também em manter nossos clientes mais seguros, com bom rankeamento nos mecanismos de busca e alto desempenho em termos de performance e estabilidade”, explica o diretor de Varejo.

Para mais detalhes sobre a Hospedagem WordPress e outras soluções do portfólio da Locaweb, acesse: http://www.locaweb.com.br/.