Spotify lança playlist personalizada para bichinhos de estimação dos usuários

Bichinhos de estimação e seus seres humanos — é um relacionamento ligado a um amor mútuo cheio de carinho, latidas, miados, lambidas e… música? Embora a música para pets não seja uma ciência exata, um novo estudo do Spotify mostra que os donos de animais acreditam que há uma conexão verdadeira entre seus amados animais e a música.

Por isso, o Spotify facilita ainda mais o compartilhamento de suas músicas favoritas com seus animais de estimação com Pet Playlists. Disponível a partir de hoje, Pet Playlists é uma nova experiência em que os usuários do Spotify podem obter uma playlist com algoritmos selecionados com base em seus gostos e nos atributos e características de seus próprios pets. Cada playlist inclui cerca de 30 faixas, com base nas preferências do usuário e de acordo com a probabilidade desses bichinhos gostarem, uma vez que foi criada segundo a personalidade e as características em mente. Por exemplo, um cão hiperativo e enérgico pode obter uma playlist com faixas animadas, enquanto um gato tímido pode ganhar uma playlist com ritmos mais lentos e calmos.

E agora sabemos que os donos de animais querem que eles apreciem a música tanto quanto eles. Uma pesquisa online global do Spotify mostra que 71% dos donos de animais tocam música para seus pets em todo o mundo, 8 em cada 10 acreditam que seus animais de estimação gostam de música e a maioria deles acha que a música pode ajudar os animais a aliviar o estresse, aumentar sua felicidade e fazer companhia. Além disso, quase 50% dos donos de animais de estimação dizem que preferem certas músicas ou gêneros musicais.

Algumas curiosidades sobre animais de estimação/donos de pets que descobrimos:

53% dos donos de animais em todo o mundo indicaram que escolheriam seu animal de estimação em vez de seu parceiro, se realmente tivessem que escolher

em vez de seu parceiro, se realmente tivessem que escolher 70% levam em consideração o bem-estar emocional de seus animais de estimação diariamente

Antes de desenvolvermos as Pet Playlists, consultamos o musicólogo David Teie — violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional dos Estados Unidos, pioneiro no ramo e compositor de dois álbuns de Músicas para Gatos, e ele aconselhou sobre os gostos/desgostos gerais de cada animal. Por exemplo, os cães não respondem bem às músicas com um alcance vocal baixo, pois costumam ser vistas como uma ameaça. Embora cada playlist seja criada algoritmicamente, a experiência de David impactou a maneira como o algoritmo foi programado.

Donos e amantes de bichinhos de estimação podem visitar a página www.spotify.com/pets no desktop ou dispositivo móvel para criar suas Pet Playlists. Para criar sua playlist é simples — basta seguir estas etapas:

Etapa 1: escolha seu animal de estimação — escolha entre cachorro, gato, iguana, hamster ou pássaro

Etapa 2: conte-nos mais sobre seu animal de estimação — de relaxado a enérgico, tímido a amigável e apático a curioso, as características fornecidas por você ajudarão a tornar a playlist ainda mais personalizada

Etapa 3: adicione um nome e uma foto — playlist incluirá o nome e a foto do seu animal pet e você também receberá um cartão personalizado

Etapa 4: ouvir e compartilhar — depois de concluído, você poderá acessar a playlist de seu bichinho imediatamente e também poderá enviar o cartão personalizado para seus contatos.