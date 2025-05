Happy Code oferece oficinas de tecnologia durante programação de férias do Zona Sul, no Rio de Janeiro

Para animar as férias da criançada, a Happy Code, em parceria com o Supermercado Zona Sul, na Barra da Tijuca, irá oferecer oficinas de criação de games, robótica e Minecraft para crianças de 5 a 12 anos. Além de ser uma ótima opção de diversão, os cursos, por meio de um método de ensino exclusivo da escola, também contribuem com o desenvolvimento de habilidades essenciais no século 21. A programação especial do supermercado, que vai até o dia 24 de janeiro, também conta com oficinas de gastronomia para os pequenos.

Programação

No dia 17 de janeiro, a diversão começa às 9h e vai até 12h. As crianças vão aprender programação e desenvolvimento de games. Já no dia 21, no mesmo horário, o mundo dos robôs será apresentado para as crianças com a oficina de Robótica e Maker da Happy Code.

Para encerrar a programação especial de férias, dia 24 de janeiro, das 9h até 12h, a festa conta com uma oficina do jogo Minecraft. Durante a programação especial, as crianças também podem participar de oficina de pizza e conhecer os bastidores da pizzaria Zona Sul, aprender uma deliciosa receita de bolinho de peixe, entre outros.

Para tirar dúvidas ou solicitar mais informações sobre a Oficina de Férias Zona Sul, basta entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97508-5575. As inscrições, que custam R$ 60, podem ser feitas pelo site www.zonasul.com.br, na aba de cursos.

Local: Zona Sul Santa Mônica: Av. das Américas, 8888 — Barra, Rio de Janeiro.