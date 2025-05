Evento traz experiência de realidade virtual para shopping curitibano

O Palladium Curitiba traz, pela segunda vez, o evento “Virtual Experience”, um game center de realidade virtual que já atraiu a atenção de milhares de pessoas. Lutar contra monstros e zumbis, dançar com os jedis e dirigir o carro dos sonhos em pistas clássicas são algumas das possibilidades do evento, que leva crianças e adultos à grandes aventuras. O evento fica no Palladium Shopping Center Curitiba até o dia 1º de março.

Os simuladores foram desenvolvidos especialmente para ampliar a sensação e as interações dos jogadores, que têm a experiência de fazer uma viagem tecnológica sem sair do lugar. Essa tecnologia permite, por meio de recursos gráficos 3D e imagens projetadas em 360º, que os participantes entrem em um mundo virtual com sensações reais.

Ao todo, são seis equipamentos que oferecem 16 jogos virtuais e interativos. Entre as atrações presentes no Palladium Curitiba estão o Kat Walk VR, que permite que o participante ande sobre uma plataforma e explore mapas de jogos; o 3X-HERO, que possibilita a livre movimentação em um espaço de 9 metros quadrados para cada usuário; e o CHROMA-X, que integra a realidade mista com a realidade aumentada, transportando o jogador, literalmente, para dentro do jogo e fazendo com que ele apareça na tela de simulação.

Para participar, crianças menores de oito anos deverão ser autorizadas pelos pais ou responsáveis legais. Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento e o regulamento pode ser consultado no site: www.shoppingpalladiumcuritiba.com.br

Serviço

“Virtual Experience” no Palladium Curitiba

Data: de 18 de janeiro até 1º de março

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 11 às 22h30; sábado das 10 às 21h30; domingo e feriados das 11 às 21h30

Valores: entre R$ 30 e R$ 50, variando de acordo com o “Combo de Experiências” selecionado

Local: Praças de Eventos, próximo às Lojas Americanas, no piso L1

Endereço: Av. Presidente Kennedy, nº 4121, Portão – Curitiba/PR