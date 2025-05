Samsung apresenta Galaxy Fold no Brasil

A Samsung apresenta no Brasil o Galaxy Fold, o primeiro smartphone com tela dobrável a chegar no país. Projetado para inspirar experiências únicas na forma de produzir e consumir conteúdo, o smartphone une potência, tela imersiva e design inovador para permitir que os usuários realizem mais tarefas no dispositivo.

“Na Samsung, somos movidos pelo desenvolvimento de produtos e serviços que façam a diferença na vida das pessoas. Com o Galaxy Fold, criamos uma nova categoria e impulsionamos toda a indústria. Ele traz um novo olhar para a forma como os consumidores usam a tecnologia móvel de fato em seu dia a dia, abrindo as portas para um novo mundo de produtividade e usabilidade ao desafiar as barreiras do design tradicional de smartphones”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O Galaxy Fold foi projetado para inspirar novas experiências: quando fechado, você pode acessar confortavelmente com uma mão seus itens essenciais na tela frontal e, quando aberto, pode explorar novas maneiras de executar várias tarefas ao mesmo tempo, assistir a vídeos, jogar e muito mais, em sua imersiva Tela Infinity Flex de 7,3 polegadas1, que oferece novas possibilidades para os usuários multitarefa, permitindo que até três aplicativos sejam abertos simultaneamente a partir do recurso Múltiplas Janelas2. Com o recurso Continuidade de Aplicativos3, as aplicações abertas passam por transições imperceptíveis entre a tela externa e a tela interna, adaptando o conteúdo automaticamente.

Além disso, para garantir a melhor experiência possível para o usuário mesmo com a execução simultânea de três aplicativos, o Galaxy Fold conta com um processador de última geração, 12 GB de RAM e um sofisticado sistema de bateria dupla.

Câmera que se desdobra por você

A tela imersiva do Galaxy Fold leva o consumo de conteúdo a outro nível, mas os recursos de captura e compartilhamento não ficam atrás. Um total de seis câmeras – três na traseira, duas na parte interna e uma na parte externa – foram instaladas no smartphone para oferecer ao usuário a mesma flexibilidade presente em seu design, para que o melhor momento seja capturado e compartilhado independentemente da forma como o Galaxy Fold está sendo segurado.

Outro adendo importante à experiência do usuário é a possibilidade de poder fazer uma chamada de vídeo, com familiares, amigos ou até mesmo no ambiente de trabalho, sem precisar fechar os demais aplicativos abertos – um novo nível de produtividade para os consumidores multitarefa.

Serviço Premium Galaxy Fold

O consumidor que adquirir o smartphone dobrável da Samsung contará ainda com os Serviços Premium Galaxy Fold, um pacote de serviços de atendimento ao cliente exclusivo, que inclui especialistas disponíveis 24 por dia, 7 dias por semana4, fila expressa nas assistências técnicas, serviço leva e traz em caso de reparo do aparelho5 e smartphone reserva em caso de assistência5, para que o consumidor esteja sempre conectado.

Disponibilidade do Galaxy Fold no Brasil

Entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22), interessados em receber mais informações sobre o Galaxy Fold podem realizar o pré-registro no site da Samsung. As vendas oficiais têm início ainda no dia 22 de janeiro, a partir das 21h. O smartphone com tela dobrável estará disponível na cor preta por 24h e exclusivamente na loja online da Samsung6, por R$12.999,00.

Antes disso, os consumidores interessados em conhecer o Galaxy Fold poderão passar em uma das 15 lojas físicas7 da Samsung nas quais ele estará exposto a partir desta sexta-feira (17).

Para obter mais informações sobre o Galaxy Fold, visite https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/.

Especificações

GALAXY FOLD Display Interno 7.3” AMOLED Dinâmico 2152 x 1536 pixels Display Externo 4.6″ Super AMOLED 720 x 1680 Câmera Traseira 16 MP f/2.2 (Ultra Wide) 12 MP f/1.5 & 2.4 (Wide / Dual Pixel / OIS)

12 MP f/2.4 (Tele / OIS) Câmera Interna 10 MP f/2.2 8 MP (Foco Dinâmico) Câmera Frontal 10MP f/2.2 Memória Interna 512GB** Memória RAM 12GB Bateria 4380mAh com carregamento rápido de 15W Carregamento Sem Fio Sim + Wireless Power Share Processador Octa Core de 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 855 Sistema Operacional Android | 9.0 SAMSUNG Pay Sim (NFC e MST) Tipo de SIM Nano-SIM (4FF) + eSim Kit Embalagem Aparelho celular, carregador, cabo USB, fone de ouvido Galaxy Buds, Capa Protetora, Extrator de Chip e manual do usuário

(*) Todas as especificações e descrições aqui fornecidas podem ser diferentes das especificações e descrições reais do produto. A Samsung se reserva o direito de fazer alterações nesta página e no conteúdo aqui contido, incluindo, sem limitação, funcionalidade, recursos, especificações, GUI, imagens, vídeos, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade, capacidades e outras informações sobre o produto, sem aviso prévio.

(**) Memória interna compartilhada com o sistema operacional e aplicativos pré-embarcados.

1 Tela medida na diagonal como um retângulo completo sem considerar os cantos arredondados e o recorte superior. A área real visível é menor devido aos cantos arredondados e ao recorte superior.

2 Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar Múltiplas Janelas.

3 Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar a Continuidade de Aplicativos.

4 Serviço disponível através dos números 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões).

5 Sujeito à disponibilidade, serviço exclusivo para as cidades: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Luís e São Paulo.

6 Consumidores que forem às lojas Samsung também poderão adquirir o Galaxy Fold utilizando o sistema online na própria loja.

7 Morumbi Shopping, Shopping Dom Pedro, Shopping Eldorado, Shopping Center Norte, Park Shopping Brasília, Shopping Leblon, Shopping Riomar, Shopping Rio Sul, Shopping Riomar Fortaleza, Shopping Iguatemi POA, Shopping Iguatemi Campinas, Shopping Barigui, Shopping Barra, Shopping Anália Franco, Shopping Pátio Higienópolis.