Drones e inteligência artificial ajudam a identificar resíduo plástico nos oceanos

A The Plastic Tide, organização ambiental do Reino Unido, tem como missão principal diminuir e aliviar a quantidade de lixo nos oceanos. Segundo a entidade, são produzidos 78 milhões de toneladas de plástico por ano no mundo – sendo a maioria embalagens de alimentos utilizadas apenas uma vez e descartadas. Para avançar ainda mais em seus objetivos, o projeto passou a utilizar recentemente um DJI Phantom 4, da DJI, drone adaptado com tecnologia de inteligência artificial, que aprende com imagens capturadas, identifica e classifica os objetos recolhidos.

O grupo passou a utilizar a tecnologia de voo dos drones porque sua maior dificuldade era o monitoramento das praias. O dispositivo reconhece a concentração de poluição graças a alguns algoritmos de aprendizado implantados na máquina e detecta remotamente acúmulo de plástico. Com os dados coletados pelo equipamento, customizado pela organização, é possível traçar estratégias assertivas e encontrar a melhor solução para os problemas.