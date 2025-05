Dassault Systèmes e Giaffone Racing apresentam projetos de carenagem para carros de rally desenvolvidos com SOLIDWORKS

A Dassault Systèmes, empresa 3DEXPERIENCE, e a Giafonne Racing, empresa líder na fabricação de automóveis de corrida, anunciam projetos inovadores desenvolvidos com o uso da aplicação SOLIDWORKS. As ideias são resultado da primeira edição do Concurso de Desenho promovido em parceria pelas duas empresas para descobrir novos talentos na área de criação de carenagens para carros de rally. Realizada com o apoio da parceira SKA, a iniciativa reuniu 131 projetos criados por estudantes e profissionais de engenharia e desenho industrial de todo o país e construídos por meio da aplicação de modelagem da Dassault Systèmes.

“Estamos muito felizes em fazer parte dessa ação, que premia a criatividade e a inovação de novos talentos da área de engenharia e desenho. Por meio de nossa aplicação, esses estudantes e profissionais podem demonstrar suas ideias e ajudar a transformar os carros de competição e a vida de todo este ambiente”, afirma Alejandro Chocolat, Managing Director da Dassault Systèmes para a América Latina.

Denis Ramon dos Santos Peixoto, Gerente de Departamento de Engenharia da Giaffone Racing, também ressalta a importância do concurso como uma oportunidade de descobrir novos talentos, aproximando estudantes e profissionais em uma área que demanda alta tecnologia diariamente. “Cada candidato teve de desenhar a carenagem de um veículo de competição, em 3D, utilizando SOLIDWORKS. Assim, abrimos a chance para que novos profissionais possam mostrar sua criatividade e capacidade de inovação voltada ao design de um carro de rally.”

Entre os mais de 130 projetos inscritos, o grande vencedor do concurso foi Vinícius Michalovzkey, 23 anos, estudante do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo. Vinícius ganhou uma vaga de estágio na Giafonne Racing, um curso especial de SOLIDWORKS oferecido pela SKA, ingressos para a última etapa da Stock Car Brasil e, ainda, uma bateria de kart para duas pessoas no Kartódromo internacional da Granja Viana. Bruno Nasciutti, estudante do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana “Padre Sabóia de Medeiros” (FEI), ficou em segundo lugar, e Lucas Schmitt, em terceiro.

Todos os desenhos enviados foram avaliados por uma equipe técnica especializada, com os profissionais de desenvolvimento da equipe, que selecionou três modelos a partir de critérios como aparência, funcionalidade, originalidade e criatividade. Na sequência, os projetos foram submetidos ao voto popular, nas redes sociais da Giaffone Racing.

“Escolhemos o SOLIDWORKS para o desenvolvimento dos projetos por ser uma aplicação completa, amigável, enxuta e potente ao mesmo tempo e estamos certos de que essa solução é essencial para nosso dia a dia”, diz Peixoto. “Conhecemos a fundo os principais benefícios da ferramenta, pois, hoje, ela é a nossa principal solução de design, nos permitindo avançar tanto nos projetos de desenho como na simulação de uso dos produtos”, afirma.

Sobre a Dassault Systèmes

A Dassault Systèmes, empresa 3DEXPERIENCE, fornece universos virtuais para pessoas e organizações criarem inovações sustentáveis. Suas soluções, conhecidas mundialmente, transformam a forma como produtos são desenvolvidos, produzidos e gerenciados. As soluções colaborativas da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, ampliando as possibilidades de aprimorar o mundo real por meio do mundo virtual. A empresa entrega valor para mais de 250.000 clientes de todos os portes e indústrias, em mais de 140 países. Para obter mais informações, acesse www.3ds.com/pt-br.

3DEXPERIENCE, os logos Compass e 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE são marcas registradas da Dassault Systèmes e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Sobre a Giaffone Racing

Fundada em 1990 pela família Giaffone, a empresa Giaffone Racing é protagonista no cenário do automobilismo nacional. Fabricante dos carros da Stock Car, também é responsável pelas categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge e recentemente entrou para a categorias off-road com o projeto Buggy V8, para o Rally dos Sertões, e com o desenvolvimento de um UTV, ainda em fase de testes. Mais informações em www.giaffoneracing.com.br