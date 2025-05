Brazil at Silicon Valley abre inscrições para a segunda edição da conferência

O movimento Brazil at Silicon Valley abriu inscrições para os interessados em participar da segunda edição da conferência, que será realizada nos dias 30 e 31 de março, no Museu da História do Computador, em Mountain View, na Califórnia. Organizada por estudantes brasileiros das universidades de Stanford e Berkeley, a conferência tem a missão de conectar o Brasil ao Vale do Silício para transformar o futuro do país por meio da tecnologia e da inovação.

As inscrições vão até o dia 31 de janeiro, e são destinadas para estudantes de graduação, pós-graduação ou graduados até dezembro de 2018, no Brasil ou no exterior. As informações estão disponíveis neste link .

Os estudantes selecionados terão acesso à todas as discussões e palestras durante a conferência, além da oportunidade de bate-papos com os speakers.

Além de reunir grandes líderes do panorama de inovação do Brasil e do mundo, a Brazil at Silicon Valley 2020 debaterá três grandes temas: Ecossistemas de Inovação – o que o Brasil pode aprender com Vale do Silício, China e Israel; Indústrias em Transformação – histórias inspiradoras de serviços financeiros (FinTech), agricultura (AgTech) e varejo (RetailTech) e Impacto Social – caminhos viáveis para a redução da desigualdade no Brasil por meio da educação (EdTech), da saúde (HealthTech) e do Empreendedorismo Social.

Edição anterior

A primeira edição da Brazil at Silicon Valley reuniu 63 palestrantes e mais de 700 participantes entre CEOs, VPs, empreendedores, investidores, professores e estudantes, além de membros do governo, imprensa e consultorias. Rodrigo Xavier, co-fundador da conferência e membro do Distinguished Career Institute (DCI) da Universidade de Stanford considera a escolha da audiência a parte mais difícil dos preparativos, já que a lista de interessados aumentou muito depois da edição de 2019. “O desafio é exatamente garantir a diversidade do público para não concentrar apenas em m perfil,” explica Rodrigo, que vê essa mistura de backgrounds de empreendedores, executivos, acadêmicos e influenciadores como um fator chave de sucesso do movimento.

No ano passado, Jorge Paulo Lemann, fundador do 3G Capital, Carlos Brito, CEO da AB InBev, Marcelo Claure, COO do SoftBank Group, Mike Krieger, co-fundador do Instagram, David Velez, CEO do Nubank, Denis Mizne, CEO da Lemann Foundation debateram formas disruptivas de impactar e melhorar o Brasil usando tecnologia.