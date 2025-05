Tendências para a Transformação Digital em 2020 é tema de encontro gratuito na Digital House

A Digital House, uma das principais escolas com foco no desenvolvimento de habilidades digitais, realizará a primeira edição de 2020 do Papo Digital. O evento, que é gratuito e aberto ao público (mediante inscrições neste link), levará aos participantes as tendências do mundo digital que estarão em destaque neste ano, e terá como palestrante principal Edney “InterNey” Souza, uma das principais celebridades da internet brasileira e diretor acadêmico da instituição.

Na palestra “Tendências para a Transformação Digital em 2020”, InterNey irá tratar desde as evoluções tecnológicas mais recentes, passando pelas profissões que estarão em destaque neste ano e pelos hábitos de consumo (levando em consideração os mercados de Fintechs, Foodtechs, Mobilidade e Assistente de Voz) e, por fim, abordando como o advento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) irá impactar a vida dos brasileiros. Além de acompanhar a palestra com um dos pioneiros e maiores especialistas da Internet no Brasil, os participantes poderão tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos pela Digital House e decidir, junto aos especialistas, qual deles é o ideal para atingir seus objetivos profissionais.

Papo digital Tendências para Transformação Digital em 2020, com Edney Souza

, com Edney Souza Data: 28 de janeiro, às 19h30

Participação: Gratuita (vagas limitadas), mediante inscrição no link http://bit.ly/36lu6V3

Local: Digital House Vila Olímpia – Av. Dr. Cardoso de Melo, 90

Como chegar: O evento será realizado a 20 minutos da Estação de Trem Vila Olímpia (Linha Esmeralda CPTM) e 15 minutos da Estação de Metrô Eucaliptos (Linha Lilás)

Sobre a Digital House

Fundada em 2015, a Digital House é uma instituição de educação para a formação de profissionais de alta performance para o mercado digital. Em São Paulo desde abril de 2018, a escola oferece cursos intensivos e presenciais (Desenvolvimento Web Full Stack, Desenvolvimento Mobile Android, Desenvolvimento Mobile iOS, Marketing Digital, Marketing Digital Avançado, Experiência do Usuário UX, Gestão de Negócios Digitais, Data Science, Data Analytics, Imersão em Transformação Digital, Gestão de Marketing Digital e Gestão de RH Digital, além de diversos eventos gratuitos. Acesse https://www.digitalhouse.com/br.