Sharkoon lança mouse Light² 200

A Sharkoon Technologies é uma fornecedora internacional de componentes e periféricos para PC, oferecendo desempenho a um preço razoável. A Sharkoon apresenta o Light² 200, um mouse para jogos ultraleve de apenas 62 gramas. O mouse possui um sensor preciso de até 16.000 DPI, um cabo extremamente flexível e cinco pés de mouse feitos de puro PTFE. O Light² 200 é particularmente adequado para jogos e aplicativos para PC que requerem operação rápida e precisa.

Construção leve e resistente – O Light² 200 possui uma estrutura que se estende pelas laterais, pela parte inferior e pela parte superior do mouse. Essa construção reduz o peso do mouse para 62 gramas, tornando-o um dos mais leves disponíveis para jogos. Além disso, possui cinco pés de mouse feitos em puro PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), além de um cabo trançado de tecido flexível.



Design personalizável – Para variação de estilo, a carcaça do Light² 200 possui um design modular. A tampa superior que é magneticamente acoplada pode ser substituída por uma tampa alternativa que possui uma estrutura fechada, o que torna o mouse apenas cerca de 3 gramas mais pesado. O mouse também vem com três botões DPI intercambiáveis adicionais, que possuem tamanhos e cores diferentes. A roda de rolagem e a parte traseira do mouse possuem iluminação RGB, que pode ser alterada com a escolha de várias cores e efeitos.



Sensor de alta resolução e switches Omron – O Light² 200 usa um sensor óptico PixArt 3389 com uma resolução de até 16.000 DPI. O DPI pode ser adaptado em sete níveis diferentes para atender a diferentes requisitos e situações. O mouse possui seis botões programáveis, sendo os botões esquerdo e direito do mouse que possuem switches Omron com duração de até 20 milhões de cliques.



Configuração através de software – Uma variedade de configurações é possivel para o Light² 200 através do software para download encontrado no site oficial da Sharkoon. Com isso, as atribuições de botão do mouse podem ser modificadas conforme desejado, incluindo macros que podem ser gravadas pelo software e depois atribuídas a qualquer botão. Além disso, a iluminação, os níveis de DPI e outras opções são configuráveis através do software.

Preço e disponibilidade – O mouse gamer ultraleve Light² 200 está agora disponível a um preço sugerido de 49,90 euros.

Mais detalhes em: https://pt.sharkoon.com/Download/Gaming/Mouse/Light2_200/prem_Light2_200_pt_01.pdf

Vídeo promocional: