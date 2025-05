Serviço de entrega ajuda a diminuir o aquecimento global

A Via Varejo veiculou domingo passado (26/1) um comercial sobre o quanto conseguiu reduzir a missão de CO2E, graças ao serviço de entrega Retira Rápido. Lançado há dois anos, o serviço permite que o cliente compre pelos sites e apps das marcas do grupo (Casas Bahia, Pontofrio) e retire os produtos nas lojas.

Atualmente, a Via Varejo está presente em 100% dos estados brasileiros e abrange mais de 400 municípios. Logo, evitar que os caminhões precisem percorrer longas distâncias para realizar as entregas, evita que mais CO2 seja emitido na atmosfera. Segundo cientistas, mais de um terço do CO2 é emitido pela ação humana – em atividades como geração de energia, desmatamento e transporte.

“Só em 2019 nós evitamos a emissão de 19 mil toneladas de CO2E, isso é o mesmo que tirar 5 mil caminhões das ruas” afirma Hélio Muniz, Diretor de Comunicação Corporativa, Sustentabilidade e Diversidade da Via Varejo. Além das lojas próprias da rede (Casas Bahia e Pontofrio), os clientes têm a conveniência de comprar no site ou no app e escolher retirar seu produto em redes parceiras, como agências dos Correios.

Na prática, a iniciativa consolida e aplica conhecimentos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), em particular o dióxido de carbono (CO2), e poluentes atmosféricos. Além disso, busca aprimorar a eficiência da logística e do transporte de carga no Brasil, por meio de um programa nacional de sustentabilidade para o setor.

“Sustentabilidade e diversidade não são temas novos na Via Varejo, e por termos muitas ações e projetos que impactam a vida do nosso cliente final, além do impacto e relevância do nosso negócio, percebemos a importância de nos posicionarmos.” destaca Ilca Sierra, Diretora de Marketing e Comunicação Multicanal.

Além das práticas já implantadas — como os mini-hubs e Retira Rápido, que diminuem as emissões de gases de efeito estufa por meio de uma alternativa de transporte de carga até a casa do cliente, a empresa também consolida seus projetos em ações em um relatório anual de sustentabilidade que será disponibilizado em abril.