Motorola lança minissérie sobre razr e tecnologia

Amanhã, dia 30, a Motorola estreia a série de bolso Hello Future – Uma pocket série original Motorola. A empresa aposta em novo formato de conteúdo, com alta qualidade visual e narrativa, e foco em vídeos curtos para visualização em dispositivos móveis.

Dividido em três episódios, com cinco minutos de duração, a série traz a apresentadora Didi Wagner recebendo convidados especiais para discutir inovação e o futuro da tecnologia. Um dos temas abordados é os bastidores da criação do motorola razr, smartphone com tela dobrável que teve o projeto de design nascido no Brasil.

Para contar como foi a missão de recriar um dos ícones da indústria móvel no mundo, Didi recebe os designers Toni Pereira e Poliana Feliconio, que participaram do desenvolvimento do projeto desde o começo. Eles mostram esboços e maquetes do que poderia ter sido o motorola razr.

A série também traz como entrevistados o criador de conteúdo digital Paulo Cuenca e a diretora executiva global de marketing, Renata Altenfelder, que discutem o consumo de tecnologia nos dias atuais e falam dos benefícios e perigos que vêm com essa evolução.

“Somos uma empresa de tecnologia que acompanha as tendências em inovação e também em consumo de conteúdo. Estamos sempre buscando atender as demandas dos consumidores não apenas na oferta de aparelhos com telas de alta qualidade, mas também na produção de conteúdos para esse novo formato”, explica Juliana Mott, head de Marketing da Motorola.

Com produção da Jussi e Búfalos, os vídeos serão exibidos no canal da Motorola no Youtube e nas suas redes sociais. Os episódios irão ao ar sempre às quintas-feiras, a partir de 30 de janeiro. A série faz parte da estratégia de marketing da empresa para a divulgação do motorola razr no Brasil.

Assista o teaser: