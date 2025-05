O Windows tem uma ferramenta muito eficiente para fazer um “faxina” eficiente no disco. Muito melhor que usar o Explorador de arquivos para apagar arquivos e pastas. É o conhecido aplicativo “Limpeza de Disco“. Ele concentra num só lugar várias pastas e arquivos que normalmente podem ser apagados do disco sem problemas.

Porém, os arquivos que são baixados para atualização do Windows não podem ser selecionados quando acessamos a Limpeza de disco com as opções “padrão”. Temos que selecionar a opção “Limpar arquivos de sistema” para poder apagar os arquivos do Windows Update.

Provavelmente a Microsoft faz isso por precaução. De qualquer forma, veja como apagar os arquivos do Windows Update usando a “Limpeza de disco” no vídeo a seguir: