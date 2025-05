Fujifilm lança câmera que também é impressora para smartphone

Com o mote “aproveite a vida e capture os melhores momentos de forma divertida”, a Fujifilm, líder mundial em imagem e informação, traz ao Brasil sua nova câmera híbrida (digital e analógica) instantânea, a Instax mini LiPlay, que também é uma impressora instantânea para smartphone.

Com monitor LCD de 2.7 polegadas e resolução de 2560×1920 pixels, a LiPlay é a menor e mais leve câmera da série Instax. Além das tradicionais fotos instantâneas, ela permite a impressão, em apenas 12 segundos, de imagens direto do celular. Por meio de aplicativo gratuito, disponível para Android e IOS, é possível ainda criar fotos com áudio, imprimir frames de vídeos, aplicar filtros e cerca de 30 molduras para fotos.

A LiPlay apresenta ainda a ferramenta de ‘disparo remoto’, para acionar a captura de imagem pelo celular. A reimpressão é outro diferencial: as 50 últimas fotos ficam armazenadas na câmera e podem ser impressas inúmeras vezes.

“Estamos muito entusiasmados com o lançamento no Brasil. O equipamento foi vencedor no último Good Design Awards 2019, comprovando sua beleza e inovação no mercado de fotografia instantânea. Acreditamos que é uma nova era, com a nova Instax, linha que vem conquistando cada vez mais instaxlovers brasileiros, com criatividade e charme.”, explica Emerson Stein, Diretor Divisão de Imagem da FUJIFILM.

A câmera foi vencedora do Good Design Awards 2019, organizado pelo Japan Institute of Design Promotion, em Tóquio, Japão, com 32 produtos de linhas como Instax mini Link e mini LiPlay. Graças ao design moderno e compacto, que permite que ela seja levada a qualquer lugar e tecnologia empregada.

Disponível nas cores Elegant Black, Stone White e Blush Gold, e com preços a partir de R$799,00, a LiPlay chega ao Brasil ainda em janeiro, com venda exclusiva no e-commerce da Fujifilm (https://loja.fujifilm.com.br/). Para mais informações acesso o site: https://instax.com.br/instax-mini-liplay/.