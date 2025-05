Como se proteger virtualmente na hora de pagar suas contas

Nesta quarta-feira (5), é comemorado o Dia da Internet Segura. A data tem o objetivo de conscientizar usuários, empresas e instituições sobre o uso seguro, ético e responsável da web. A Acordo Certo, empresa de soluções financeiras, listou algumas dicas de segurança para evitar golpes e fraudes.

Boletos falsos

Um dos golpes cada vez mais comuns na internet, é o golpe do boleto falso. Que consiste na emissão de cobranças em que o valor pago não é direcionado para o credor, mas sim para um destinatário desconhecido. Para aplicar este tipo de fraude, golpistas criam perfis falsos através do WhatsApp ou e-mail e, tentando se passar por instituições financeiras, abordam as vítimas oferecendo falsas negociações de dívidas.

Para evitar cair neste golpe, é importante sempre verificar a veracidade do boleto e do emissor. “Antes de realizar o pagamento, verifique se o CNPJ e razão social do beneficiário pertencem à empresa com quem você está negociando”, recomenda Roberto Góis, diretor de novos negócios da Acordo Certo.

Atenção também à forma de recebimento. Caso obtenha o boleto por e-mail, verifique o endereço do remetente. Na dúvida, a opção mais segura é solicitar a segunda via do boleto através da rede oficial. Góis ressalta que a empresa não faz nenhum tipo de abordagem via WhatsApp.

Golpe do depósito antecipado para empréstimos

Com o objetivo de iludir consumidores que buscam crédito sem necessidade de garantia de imóvel ou automóvel, estelionatários também abordam suas vítimas solicitando o pagamento de valores que, supostamente, liberariam empréstimos com melhores condições. A Acordo Certo, por exemplo, não solicita nenhum valor para liberação de empréstimos. Todas as condições são apresentadas através do site.

Oferta de produtos inexistentes

Além destes tipos de fraudes, bandidos costumam se passar por empresas do setor financeiro ofereçam produtos e serviços inexistentes. Ao ser abordado com uma oferta interessante por uma empresa, visite o site oficial e veja quais são os produtos e serviços oferecidos. A verificação pode evitar uma tentativa de golpe.

Como não cair?

Ao visitar sites das instituições financeiras, é importante identificar se o site possui o Certificado Digital SSL, assegurando que as informações de domínio estão protegidas (é possível verificar pela presença do ícone de um cadeado que aparece no navegador). Quando receber um boleto pela internet, preste atenção nos dados do beneficiário e na procedência do documento.