Evento em São Paulo discutirá o bem-estar no espaço digital

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), em conjunto com a SaferNet Brasil, promovem na próxima terça-feira (11/02) – Dia Mundial da Internet Segura (Safer Internet Day, SID na sigla em inglês) – um encontro com especialistas para debater o uso seguro e responsável da rede. O evento contará com a participação da convidada internacional Sandra Cortesi (Berkman Klein Center – Universidade de Harvard) e de representantes dos diversos setores: empresas, comunidade científica e tecnológica, terceiro setor e Governo. O evento é aberto à participação de todos os interessados, que devem se inscrever em: http://www.safernet.org.br/site/sid2020/programacao . As vagas são limitadas.

O Dia da Internet Segura acontece simultaneamente em mais de 140 países e tem o intuito de envolver pessoas e diferentes setores em ações de conscientização, orientação, prevenção, autocuidado e promoção do uso seguro e da cidadania on-line. Quanto ao Brasil, a 12ª edição já conta com mais de 40 atividades cadastradas em diferentes cidades, a partir de mobilização da SaferNet.

Sob o tema global “Unidos por uma Internet mais Positiva”, o evento traz discussões sobre bem-estar na era digital, segurança, privacidade, criptografia, educação para o uso seguro e consciente da Internet, Inteligência Artificial, liberdade de expressão e desinformação on-line. “O Dia da Internet Segura representa um esforço contínuo e necessário para se discutir sobre como tornar a rede ainda mais sólida e segura, no que diz respeito a questões como a importância da criptografia, as consequências da disseminação da desinformação on-line e como combatê-la, e outros. São temas de extrema relevância a serem discutidos entre os diversos setores da sociedade”, enfatiza Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br.

Ainda durante o encontro, serão lançadas estatísticas elaboradas pela SaferNet a partir das denúncias recebidas em 2019 na Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. “É cada vez mais necessário discutir a construção de um ambiente on-line em que os diferentes tipos de usuários possam compreender seu papel na promoção de um ambiente positivo e seguro. Dos desafios na área de saúde emocional, aos aspectos mais técnicos de criptografia, é vital uma abordagem multissetorial para tomar ações que equilibrem a proteção aos direitos humanos”, complementa Thiago Tavares, presidente da SaferNet e membro do CGI.br.

Além dos recursos compilados na página do Dia da Internet Segura no Brasil ( http://www.diadainternetsegura.org.br ), o CGI.br e o NIC.br disponibilizam gratuitamente no Portal Internet Segura diversos materiais de conscientização e orientação sobre um uso mais seguro da rede. São guias e fascículos destinados a crianças, adolescentes, pais e educadores, pessoas com mais de 60 anos, técnicos e temas de interesse geral, que podem ser acessados gratuitamente em http://internetsegura.br/ . Na página da SaferNet também é possível encontrar materiais de apoio e o Canal de Ajuda que orienta usuários pela própria Internet ( http://www.safernet.org.br ).