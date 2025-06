Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 chegam ao Brasil

A Samsung anunciou ontem (05/02), a chegada dos novos Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite no Brasil. Dando continuidade ao sucesso das linhas Galaxy S e Galaxy Note, os smartphones oferecem uma experiência completa com um poderoso conjunto triplo de câmeras, recursos para produção e edição de conteúdo, tela imersiva e bateria de longa duração.

“Estamos muito empolgados em anunciar para o consumidor brasileiro o Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note10 Lite. Esses dispositivos representam nosso esforço contínuo para oferecer soluções inovadoras que liderem o setor, desde desempenho e potência até inteligência e serviços. O Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note10 Lite oferecem os principais recursos premium que compõem a experiência Galaxy S e Galaxy Note”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Lite: câmera profissional para fotos e vídeos perfeitos

Visualizar, fotografar, editar e compartilhar. Para quem gosta de registrar e dividir momentos do dia a dia, o Galaxy S10 Lite oferece todas as soluções necessárias para uma experiência de alto padrão. Na parte traseira, o smartphone conta com um sensor principal de 48 MP, com capacidade de capturar imagens nítidas e com excelente resolução. A câmera ultra-wide¹ de 12 MP permite registros semelhantes ao campo de visão do olho humano (123º), enquanto o sensor macro de 5 MP assegura que nenhum detalhe passe despercebido. Já na parte frontal, a câmera conta com capacidade de 32 MP. O superestabilizador, por sua vez, minimiza os tremores durante a gravação de vídeos.

Além de proporcionar ferramentas de alto desempenho aos produtores de conteúdo, o Galaxy S10 Lite também potencializa a experiência de navegar pelas redes sociais e consumir filmes e séries em plataformas de streaming. O display infinito de 6,7 polegadas², com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+, é o maior entre os smartphones da décima geração da linha S. Assim, a experiência se torna muito mais imersiva e agradável.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note10 Lite: produtividade a qualquer hora e em qualquer lugar

Inspirado em uma geração que transita sem dificuldade entre a vida pessoal e profissional, o Galaxy Note10 Lite permite que os usuários tenham a liberdade de trabalhar da maneira que desejam e mostrem seu espírito criativo. Com uma versão reprojetada da S Pen, é possível fazer anotações, converter instantaneamente a escrita à mão para texto digital no Samsung Notes e exportar para uma variedade de formatos. Atas de reuniões podem ser formatadas e compartilhadas, enquanto momentos de inspiração podem rapidamente se tornar documentos editáveis.

Assim como o Galaxy S10 Lite, o Galaxy Note10 Lite tem display infinito de 6,7 polegadas² e disponibiliza um conjunto de câmeras com recursos para todas as horas do dia, incluindo um sensor principal (12 MP), lente ultra-wide¹ (12 MP) câmera teleobjetiva (12 MP), capaz de registrar objetos que estão a longa distância. Na parte frontal, o sensor é de 32 MP.

Recursos Galaxy premium

O Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note10 Lite estão equipados com uma bateria de 4.500 mAh e recursos de carregamento super-rápidos, para que o usuário possa ficar conectado por mais tempo executando suas atividades favoritas. Ambos são parte do Ecossistema Galaxy e contam com os aplicativos e serviços da Samsung, incluindo Bixby³, Samsung Pay4 e Samsung Health. E, claro, são protegidos com a plataforma de segurança Samsung Knox.

Preço e Disponibilidade

Com preço sugerido de R$ 3.999,00, o Galaxy S10 Lite chega ao Brasil com 3 opções de cor: Preto, Branco e Azul. O Galaxy Note10 Lite, por sua vez, tem preço sugerido de R$ 3.799,00 e está disponível nas cores Preto, Vermelho e Aura Glow. Os produtos serão comercializados a partir da próxima semana.

Para mais informações sobre o Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite, acesse: samsung.com.br ou news.samsung.com/br.

Especificações: