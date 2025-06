Câmera Fujifilm X100V chega em abril ao Brasil

A Fujifilm Corporation anuncia o lançamento mundial da câmera X100V, modelo mais recente da sua icônica linha de câmeras digitais compactas premium X100.

Quinta geração da série, a X100V, é uma evolução significativa em relação aos modelos anteriores. Entre os avanços estão a lente recém projetada de 23mmF2 com visor híbrido melhorado, e novo monitor LCD traseiro inclinável, além de uma variedade de outras atualizações.

Usando o sensor de última geração X-TransTM CMOS 4, que reduz ruído e cores falsas e o X-Processor 4 da X100V, os profissionais e amantes da fotografia ganham uma ferramenta fácil de usar e, ao mesmo tempo, extremamente sofisticada, capaz de fornecer alta qualidade de imagem em fotos e vídeos. A previsão de chegada ao mercado brasileiro é para o início de abril de 2020.

Uma abordagem focada em design para uma mente focada em imagem

O corpo atemporal da X100V tem placas superiores e inferiores com peças únicas de alumínio, que resultam em um design clássico e refinado com bordas regulares. Finalizada com uma linda cobertura de alumínio anodizado e acetinado, também conta com melhorias na aderência da câmera, botão de ISO, e cilindro da lente – deixando mais confortável de segurar e operar.

A resistência ao clima aparece pela primeira vez na Série X100 quando o anel adaptador opcional AR-X100 e o filtro de proteção PRF-49 são anexados à nova lente da X100V. Além disso, possui uma nova tela LCD sensível ao toque com dupla inclinação, uma novidade à série, oferecendo controles de toque intuitivos, e conferindo ainda mais possibilidades para os amantes da fotografia enquadrar e criar imagens.

Uma nova lente para conseguir o melhor de cada imagem

A X100V chega com uma nova lente, a 23mmF2.0, para assegurar que cada detalhe do Sensor X-TransTM CMOS 4 seja resolvido de maneira eficaz. Aprimorada para melhor resolução e baixa distorção, esta lente é um passo significativo em comparação com as usadas em câmeras anteriores da Série X100, mas mantém o mesmo tamanho e a possibilidade de acoplar as lentes de conversão WCL/TCL, ao mesmo tempo em que mantém seu filtro interno 4-Stop ND.

No coração da X100V está a combinação do sensor de última geração X-TransTM CMOS 4 e do X-Processor 4. O sensor de 26,1MP usa um design retroiluminado para maximizar a qualidade e a faixa dinâmica, enquanto sua matriz de filtros de cor única controla ruído e cores falsas sem a necessidade de um filtro óptico. A alta capacidade de imagem é complementada pelo X-Processor 4 quad-core. Esta combinação poderosa de sensor e processador não apenas assegura que imagens sejam rapidamente processadas, mas, graças a um novo algoritmo, aumenta o desempenho de AF na luminância de -5EV.

Veja o mundo de maneira diferente

O visor híbrido altamente melhorado da X100V possibilita uma escolha rápida e fácil entre o visor de ampliação óptica (OVF) de 0,52x ou o visor eletrônico de 3,69M dot OLED para fazerem suas imagens. Permitindo 95% de cobertura de quadro, o OVF fornece linhas de quadro de correção eficaz para uma visão ininterrupta do mundo como ele é, enquanto o EVF da câmera entrega uma representação em tempo real da imagem como está sendo feita. A função Telemetria Eletrônica (ERF) pode ser selecionada para mostrar um pequeno EVF no canto inferior direito do OVF.

Mais do que apenas uma câmera fotográfica

A X100V oferece a habilidade de gravar vídeos 4K de até 30 quadros por segundo ou capturar 120 quadros por segundo em 1080p para criar efeitos de super câmera lenta. Cineastas que precisam de extrema fidelidade de cor podem gravar cores 10-bit, 4:2:2 externamente via porta HDMI e potencializar a tecnologia avançada de reprodução de cor da Fujifilm, para aplicar Simulações de Filme, como ETERNA, a suas gravações. Além disso, podem também incorporar inúmeras funções de gravação, como “Cor monocromática” e “Efeito de Cromo de Cor” para estender suas visões criativas diretamente para o conteúdo gravado.

Acessórios opcionais

Além de toda a qualidade do equipamento, a X100V possui acessórios como lente de conversão ampla (WCL-X100 II) e lente de teleconversão (TCL-X100 II) para estender a distância focal de 23mm fixada a um equivalente de 28mm (0,8x) ou 50mm (1,4x) em um sistema de formato de 35mm.