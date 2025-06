TP-LINK lança roteador WI-FI AC1200

A TP-Link traz para o mercado brasileiro o Archer C5v, produto focado em provedores de internet. De acordo com Nelson Ito, Diretor de Desenvolvimento de Negócios ISP & SMB, o Archer C5v amplia o leque de oportunidades para o provedor, oferecendo Wi-Fi, serviço de Voz e IPTV em um único aparelho e com excelente custo benefício. “O roteador oferece um serviço de Wi-Fi rápido e estável graças às quatro poderosas antenas: duas de 2.4GHz com velocidade de até 300Mbps e duas de 5GHz com velocidades de até 867Mbps e possui uma alta largura de banda chegando ao throughput de mais de 500Mbps para a banda 5GHz. Ou seja, é possível ter mais aparelhos conectados simultaneamente e realizando tarefas com alta demanda de dados como jogos online, streaming de vídeo e música sem interrupções”. O Archer C5v ainda conta com LEDs individuais para cada porta LAN e Porta USB para compartilhamento de arquivos e botões WPS e Power.

Diferenciais para provedores

O Archer C5v já está homologado junto ao VOIP Group, portanto, se o provedor já utiliza os serviços do grupo como sua plataforma SIP, já pode ter o C5v em sua rede, economizando com ATA Voip. “Além do excelente Wi-Fi, o Archer C5 ainda possibilita que o provedor ofereça serviços de dados, voz (através de duas portas FXS) e até mesmo TV através de dados — a IPTV, graças aos seus recursos de VLAN onde o provedor pode configurar “sub redes” que transportam dados específicos como voz ou de streaming, otimizando a conexão do cliente. O provedor pode criar também diversas Redes (SSIDs) para uma Rede para Convidados e uma Rede Principal, por exemplo”.

O Archer C5v também conta com o HotSpot onde o provedor pode disponibilizar o roteador da casa do cliente para oferecer Wi-Fi para outros clientes que estão na rua em uma rede separada e segura. “O produto ainda pertence à família @gile4ISP, compatível com a ferramenta Agile Config, que permite ao provedor customizar todos os parâmetros do aparelho, de modo que se torna a configuração padrão dele — e pode fazer isso em diversos roteadores ao mesmo tempo. “Outra ferramenta muito utilizada pelos provedores para economizar com visitas técnicas é o Agile ACS, que utiliza o protocolo TR069 para gerenciar remotamente o roteador do assinante”, finaliza Nelson.

Ambas as ferramentas, ACS Server e Agile Config, podem ser encontradas no portal: http://agile.tp-link.com/br/.