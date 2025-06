“A Linha”, experiência de VR brasileira premiada em Veneza, entra para o catálogo do Voyager

O Voyager, centro de experiências de VR, traz para seu catálogo uma super produção brasileira. A partir de 12 de fevereiro, os visitantes das unidades do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo – SP, e do Pátio Batel, em Curitiba – PR, poderão experimentar “A Linha”, narrativa imersiva vencedora da melhor experiência em realidade virtual do 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Dirigido por Ricardo Laganaro, cineasta e sócio do estúdio ARVORE, o curta metragem tem como pano de fundo a cidade de São Paulo dos anos 1940 e conta a história de amor entre um entregador de jornal, Pedro, e uma florista, Rosa. Com 15 minutos, a experiência está disponível em inglês, com narração de Rodrigo Santoro, e em português. Para assistir ao trailer, acesse: http://arvore.io/project.php?p=the-line

“A Linha” é uma experiência imersiva extremamente sensível, que vale para todos que gostam de boas histórias. Não é preciso ser fã de games, de tecnologia ou de realidade virtual para interagir com o filme.”, explica Ricardo Justus, CEO do Voyager e do ARVORE. “Estamos felizes em apresentar um projeto criado ‘em casa’ e que teve sua qualidade reconhecida internacionalmente. Tenho certeza de que os visitantes ficarão impressionados com as possibilidades oferecidas pela realidade virtual e com o nível dos conteúdos produzidos no Brasil”, completa.

Além do “A Linha”, o Voyager conta com cerca de 30 experiências, entre elas sucessos de realidade virtual, licenciados de grandes estúdios, como o jogo de ritmo e música Beat Saber e Superhot VR, jogos de luta, simuladores de corrida e experiências de escape room com realidade virtual baseadas no universo de Assassin’s Creed. Os visitantes das unidades do Shopping JK, em São Paulo, e do Pátio Batel, em Curitiba, podem testar as experiências disponíveis no Voyager por preços a partir de R$ 19,90, que dá direito a 15 minutos de experimentação (exceto jogos de escape room em VR) de segunda a quinta. Os valores variam de acordo com o dia da semana, do tipo de experiência e do tempo de permanência na unidade. Para mais informações sobre o Voyager, acesse: https://www.voyagervr.com.br/

Serviço:

Voyager JK Iguatemi

Dias e horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 22h

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2041 – 3º piso – Vila Olímpia

Idade: acima de 10 anos

Voyager Pátio Batel:

Dias e horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 22h

Onde: Shopping Patio Batel – Loja 415 – Piso L4 (Av. do Batel, 1868 – Batel – Curitiba/PR – 80420-090)

Idade: acima de 10 anos

Para mais informações, acesse: https://www.voyagervr.com.br/.