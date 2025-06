Tanaza Intelbras Edition facilita gerenciamento de redes WI-FI

anaza, T empresa italiana desenvolvedora de soluções Wi-Fi, e a I ntelbras, indústria brasileira desenvolvedora de soluções tecnológicas, apresentaram, no ano passado, em eventos realizados pelo Brasil o seu laçamento:Tanaza Intelbras Edition. O produto, que foi muito bem recebido pelo público brasileiro, é um software em nuvem para gerenciamento de redes Wi-Fi para instaladores, técnicos ou provedores de TI implantarem rede em seus clientes.

“Quando começamos a conversar com nossos amigos da Intelbras a respeito da parceria, logo ficou óbvio que tratava-se de uma excelente oportunidade para a resolução de uma necessidade de mercado. A utilização de access points veem crescendo e os equipamentos sendo instalados em locais diversos, mas as empresas de TI estavam com dificuldades para encontrar uma solução que pudesse, ao mesmo tempo, ser acessível e também suficientemente completa e de fácil utilização. A partir dessa necessidade, decidimos combinar o hardware da Intelbras com o nosso software, obtendo o melhor das duas empresas em uma solução completa e de qualidade”, declara Sebastiano Bertani, CEO e fundador da Tanaza.

Divulgação da parceria e da solução

Na Futurecom, que aconteceu de 28 a 31 de outubro de 2019, em São Paulo, a Intelbras apresentou seus access points AP 310, AP 360 e AP 1210 AC a um público de 29 mil profissionais, todos com o recurso de compatibilidade com o software Tanaza Intelbras Edition. Em novembro, o representante da Tanaza, Massimo Dragoni, viajou por todo o Brasil juntamente com a equipe da Intelbras para apresentar o produto no Wi-Fi Business Roadshow, organizado em colaboração com a Horus Distribuidora de Soluções Tecnológicas, a Distribuidora Route 66 e a Plantec Distribuidora.

“Graças aos eventos que aconteceram em 2019, diversas oportunidades de novos negócios surgiram, incluindo clientes com locais públicos e comerciais que começarão a oferecer conectividade Wi-Fi e, em alguns casos, também com recursos de login social e análise de Wi-Fi”, complementa Bertani.

Após discursar nos eventos do “Wi-Fi Business roadshow” o gerente da Tanaza, Massimo Dragoni, declarou: “Foi ótimo estar em campo, atendendo diretamente tantos provedores de soluções que querem abraçar as oportunidades associadas aos Access Points Wi-Fi. E, também, foi bastante gratificante colaborar pessoalmente com o pessoal da Intelbras. Eles possuem um profundo conhecimento do mercado brasileiro e estão realmente próximos do mercado e das necessidades de seus clientes”.

Próximos passos

Os próximos passos para o Tanaza Intelbras Edition incluem a melhoria da experiência do usuário e de uma interface mais amigável que também possa ser executada em celulares, totalmente responsiva e com 100% dos recursos em apenas uma plataforma que suporte mais dispositivos.