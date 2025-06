Galaxy Z Flip chega ao Brasil por R$ 8.999,00

Apresentado pela Samsung globalmente na terça-feira (11/2), o Galaxy Z Flip expande o universo de possibilidades da era de smartphones com telas dobráveis. E, para os fãs brasileiros interessados em receber mais informações sobre a chegada do produto ao mercado nacional, a empresa já disponibilizou um link para pré-registro em seu site, válido até 4 de março. Entre os dias 4 e 10 de março, haverá uma exibição prévia do Galaxy Z Flip em algumas lojas selecionadas, enquanto o início das vendas no País será em 11 de março, com preço sugerido de R$ 8.999,00, em versões ultravioleta e preto.

“A chegada do Galaxy Z Flip ao Brasil reforça a importância do País na estratégia da Samsung. Estamos focados em disponibilizar aos consumidores brasileiros o que há de mais moderno e inovador no mundo, sempre conectado às suas necessidades e busca por soluções de alto nível. O Galaxy Z Flip é um passo fundamental em direção à consolidação de um novo tipo de experiência em smartphones”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Com design elegante e compacto, o Galaxy Z Flip oferece novas possibilidades de experiência ao usuário por meio de sua tela dobrável. Quando fechado, o smartphone cabe na palma da mão, podendo facilmente ser guardado no bolso sem ocupar grande espaço. Ao ser desdobrado, o Galaxy Z Flip se adapta a diferentes ângulos, criando oportunidades para selfies e chamadas de vídeo sem que o usuário precise segurar o dispositivo em suas mãos. Por fim, quando totalmente aberto, um poderoso display de 6,7 polegadas¹ é revelado, possibilitando mais espaço de tela para as funções do dia a dia.

