Samsung Galaxy S20 chega com 5G e câmera que deve surpreender

A Samsung Electronics Co., Ltd. apresentou, nesta terça-feira (11), o Samsung Galaxy S20, uma nova série de smartphones flagship que transforma a maneira como capturamos e experimentamos nosso mundo. A série Galaxy S20 conta com uma arquitetura de câmera totalmente nova que combina Inteligência Artificial com o maior sensor de imagem já oferecido pela Samsung, proporcionando uma qualidade de imagem impressionante. Junto com a câmera, o S20 eleva o patamar de experiência na hora de fazermos tudo o que gostamos com nossos smartphones, como ouvir nossas músicas favoritas o dia inteiro, assistir a vídeos do jeito que eles devem ser vistos e curtir jogos onde estivermos.

“Estamos entrando em uma nova década, na qual o 5G mudará completamente a forma como nos comunicamos e experimentamos o mundo ao nosso redor”, afirma Dr. TM Roh, presidente e chefe da divisão de comunicações móveis da Samsung Electronics. “Como todas as três variantes do Galaxy S20 vêm com conectividade 5G1, a Samsung está oferecendo um smartphone de última geração para transformar a vida das pessoas. Graças a uma câmera incrível, com inteligência artificial, você pode capturar os momentos na hora que eles acontecem e se conectar de forma mais integrada com as pessoas que você ama.”

Dando forma ao futuro da comunicação

Com o 5G1, uma nova década de inovações em mobilidade está começando. E, para aproveitar essa nova geração de conectividade, todos1 os dispositivos da linha Galaxy S20 – Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra – são equipados com a mais recente tecnologia 5G1. O Galaxy S20+ e o Galaxy S20 Ultra são os primeiros smartphones capazes de criar novas experiências móveis que tiram proveito das frequências sub-6 e mmWave1. A série Galaxy S20 é capaz de fornecer recursos de 5G autônomos (SA) e não autônomos (NSA).

Mudando o modo como capturamos o mundo

Agora, mais do que nunca, capturamos nossas vidas e contamos nossas histórias através de nossos smartphones – e é por isso que a câmera é o recurso mais importante para os consumidores que estão procurando um novo smartphone. Projetado para a maneira como vivemos, o Galaxy S20 conta com um sistema de câmera totalmente novo – equipado com Inteligência Artificial e com o maior sensor de imagem que já oferecemos – para trazer o melhor de cada imagem e momento.

Detalhes com clareza impressionante: Com um sensor de imagem maior disponível no Galaxy S20, a resolução da câmera é significativamente maior, para imagens mais detalhadas com flexibilidade adicional para edição, corte e zoom. O S20 e S20 + têm uma câmera de 64MP. Já o S20 Ultra oferece câmera de 108MP. Outro benefício é que os sensores maiores absorvem mais luz, para obter uma qualidade de imagem rica mesmo em situações de pouca luz. O S20 Ultra dá um passo adiante alternando dinamicamente entre um modo de 108MP de alta resolução e um modo de 12MP, graças à tecnologia nona-binning que combina nove pixels em um no nível do sensor.

: O recurso Single Take permite que você curta o momento enquanto faz a captura. O Galaxy S20 pode registrar várias fotos e vídeos (com Foco Dinâmico, cortes, ultra wide e muito mais) e usar a IA para recomendar as melhores fotos. Qualidade profissional de vídeos: O Galaxy S20 oferece uma incrível capacidade de gravação de vídeo em 8K, para que os usuários possam capturar seu mundo em cores e qualidade realistas. Até os vídeos mais agitados parecem ter sido gravados usando um suporte, graças ao Super Steady e sua estabilização antirrolamento e à análise de movimento por IA. E, quando você terminar de gravar, poderá transmitir seu vídeo para uma TV Samsung QLED 8K e aproveitar a melhor experiência de visualização da categoria2.

Faça o que você ama, de uma maneira muito melhor

O Galaxy otimiza a experiência de fazermos tudo o que amamos em nossos smartphones. Com novos recursos e parcerias impactantes, inspiradas na colaboração aberta, o Galaxy S20 foi criado sob medida para a maneira como usamos nossos smartphones hoje.

Música : Seja na hora de acordar ou de ir para a academia, você vai curtir uma trilha sonora personalizada com base em sua rotina, graças a uma nova integração entre o Spotify e as rotinas da Bixby. Com o recurso Music Share, estenda sua conexão Bluetooth emparelhada a um alto-falante ou aparelho de som automotivo, através do seu dispositivo, para que você e seus amigos possam se revezar como DJs durante uma viagem 3 .

: Seja na hora de acordar ou de ir para a academia, você vai curtir uma trilha sonora personalizada com base em sua rotina, graças a uma nova integração entre o Spotify e as rotinas da Bixby. Com o recurso Music Share, estenda sua conexão Bluetooth emparelhada a um alto-falante ou aparelho de som automotivo, através do seu dispositivo, para que você e seus amigos possam se revezar como DJs durante uma viagem . Qualidade excepcional no bate-papo por vídeo com o Google Duo : Agora, ficou fácil fazer videochamadas com todas as pessoas mais importantes da sua vida, graças ao Galaxy S20. Com o 5G, o Galaxy S20 aprimora a experiência de bate-papo por vídeo através de uma integração profunda com o Google Duo. Agora, no discador, você pode tocar no Duo para iniciar uma chamada de vídeo e desfrutar, pela primeira vez, de uma qualidade HD total 4 . O Google Duo é compatível com vários sistemas operacionais – você pode conversar por vídeo com quem você quiser. Coloque a família inteira na imagem, usando a lente wide; e converse com até 8 amigos ao mesmo tempo.

: Agora, ficou fácil fazer videochamadas com todas as pessoas mais importantes da sua vida, graças ao Galaxy S20. Com o 5G, o Galaxy S20 aprimora a experiência de bate-papo por vídeo através de uma integração profunda com o Google Duo. Agora, no discador, você pode tocar no Duo para iniciar uma chamada de vídeo e desfrutar, pela primeira vez, de uma qualidade HD total . O Google Duo é compatível com vários sistemas operacionais – você pode conversar por vídeo com quem você quiser. Coloque a família inteira na imagem, usando a lente wide; e converse com até 8 amigos ao mesmo tempo. YouTube no 5G 1 : Compartilhe seus vídeos 8K com o mundo de forma mais rápida e melhor. A Samsung fez uma parceria com o YouTube, para que você possa enviar seus vídeos 8K diretamente para ele – e, com os recursos 5G integrados, as velocidades de upload são ultrarrápidas 5 .

Entretenimento : Aproveitando a câmera de nível profissional do Galaxy S20, a Netflix e a Samsung fizeram uma parceria, colocando o Galaxy S20 nas mãos de diretores renomados para capturar conteúdo bônus com base nos originais da Netflix. Os usuários também podem descobrir o melhor conteúdo da categoria por meio de uma integração aprimorada com os dispositivos Galaxy, facilitando a descoberta e acessibilidade do conteúdo via Samsung Daily, Bixby e Finder. 6

Compartilhe seus vídeos 8K com o mundo de forma mais rápida e melhor. A Samsung fez uma parceria com o YouTube, para que você possa enviar seus vídeos 8K diretamente para ele – e, com os recursos 5G integrados, as velocidades de upload são ultrarrápidas . : Aproveitando a câmera de nível profissional do Galaxy S20, a Netflix e a Samsung fizeram uma parceria, colocando o Galaxy S20 nas mãos de diretores renomados para capturar conteúdo bônus com base nos originais da Netflix. Os usuários também podem descobrir o melhor conteúdo da categoria por meio de uma integração aprimorada com os dispositivos Galaxy, facilitando a descoberta e acessibilidade do conteúdo via Samsung Daily, Bixby e Finder. Jogos: A série Galaxy S20 leva os jogos para dispositivos móveis a um outro nível. Com uma tela de 120Hz, você terá uma experiência de jogo com gráficos incrivelmente suaves – perfeitos para jogar em uma rede 5G. No final do segundo trimestre, a Microsoft, parceira da Samsung, lançará seu popular Forza Street na Galaxy Store: vai ser a primeira vez que esse título chega aos dispositivos móveis. Graças a um processador rápido, 12 GB de RAM1, áudio otimizado pela AKG e o recurso game booster (que trabalha em segundo plano para otimizar as configurações ao desempenho máximo), o Galaxy S20 oferece uma poderosa experiência de jogo.

Experimente possibilidades infinitas

A série Galaxy S20 conta com tecnologias premium que os fãs da família Galaxy conhecem e esperam. Os smartphones mais seguros que a Samsung já criou, o Galaxy S20 é protegido pelo Knox – a plataforma de segurança móvel líder do setor que protege o dispositivo do nível do hardware ao nível do software. O Galaxy S20 também possui um novo processador seguro, chamado Guardian Chip, para proteger contra ataques baseados em hardware.

Alimentada por uma bateria robusta e inteligente, a linha Galaxy S20 vem com um carregador rápido de 25 W, enquanto o S20 Ultra também suporta carregamento Super-Rápido de 45 W7; e todos vêm com muito armazenamento (128 GB para o Galaxy S20; 128 GB e 512 GB para o Galaxy S20+ e o Galaxy S20 Ultra)8 .

Com o S20, você também pode experimentar a interface mais limpa, simples e intuitiva que a Samsung já fez, com a One UI 2. Você também pode usar o Galaxy S20 para controlar sua casa inteligente, com o SmartThings, atingir suas metas de saúde e bem-estar, com o Samsung Health, pagar em qualquer lugar, com o Samsung Pay, e muito mais9.

Galaxy Buds+

E, com o Samsung Galaxy Buds+, você pode imergir em suas músicas e podcasts favoritos. Contando com som AKG, os Buds+ apresentam alto-falantes dinâmicos de 2 vias; 3 microfones, para qualidade de som e voz incomparáveis; e uma bateria incrivelmente longa – até 11 horas no Buds+ e mais 11 horas na bateria do estojo10. O aplicativo do Buds+, chamado de “Galaxy Buds+”, agora é compatível com o iOS, para que você possa desfrutar de uma ótima experiência de áudio, independentemente do dispositivo usado11. E, graças à parceria com o Spotify, você pode ouvir as músicas e os podcasts de que você mais gosta, iniciando a reprodução com um simples toque12.

DISPONIBILIDADE13 GLOBAL DO GALAXY S20

A partir de 6 de março de 2020, a série Galaxy S20 estará disponível em várias cores clássicas14:

Galaxy S20: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink Galaxy S20+: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black

Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black Galaxy S20 Ultra: Cosmic Grey, Cosmic Black

Para obter mais informações sobre o Galaxy S20, acesse: https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/ .

Especificações

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Display 6,2 polegadas Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X 6,7 polegadas Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X 6,9 polegadas Quad

HD+ Dynamic AMOLED 2X Display Infinity-O (3200X1440) Display Infinity-O (3200X1440) Display Infinity-O (3200X1440) Certificado para HDR10+ Certificado para HDR10+ Certificado para

HDR10+ Suporte à exibição em 120 Hz Suporte à exibição em 120 Hz Suporte à exibição em 120 Hz *Display Infinity-O: uma tela quase sem moldura e totalmente frontal. *Medido na diagonal, o tamanho da tela do Galaxy S20 é de 6,2″, considerando-se o retângulo completo, e 6,1″, considerando-se os cantos arredondados; o tamanho da tela do Galaxy S20+ é de 6,7″, considerando-se o retângulo completo, e 6,5″, considerando-se os cantos arredondados; e o tamanho da tela do Galaxy S20 Ultra é de 6,9″, considerando-se o retângulo completo, e 6,7″, considerando-se os cantos arredondados; a área visível real é menor, devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. *A taxa de atualização da tela padrão é 60 Hz. Requer configuração de tela com taxa de atualização de 120 Hz. Câmera [Câmera frontal] [Câmera frontal] [Câmera frontal] 10 MP, AF de pixel duplo, F2.2 (80˚) 10 MP, AF de pixel duplo, F2.2 (80˚) 40 MP, PDAF, F2.2 (80˚) [Câmera traseira] [Câmera traseira] [Câmera traseira] Câmera tripla Câmera quádrupla Câmera quádrupla Ultra Wide: *12 MP, F2.2 (120˚) Ultra Wide: *12 MP, F2.2 (120˚) Ultra Wide: *12 MP, F2.2 (120˚) Wide-angle: *12 MP, F1.8 (79˚) Wide-angle: *12 MP, F1.8 (79˚) Wide-angle: *108 MP, F1.8 (79˚) Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Teleobjetiva: *64 MP, PDAF F2.0 (76˚), OIS Teleobjetiva: *64 MP, PDAF, F2.0 (76˚), OIS Teleobjetiva: **48 MP, PDAF, F3.5 (24˚), OIS Câmera DepthVision Câmera DepthVision *O zoom de super-resolução inclui o zoom digital, o que pode causar alguma deterioração da imagem. **48 MP apenas para zoom. Dimensões e peso Dimensões: Dimensões: Dimensões: 151,7 mm x 69,1 mm x 7,9 mm 161,9 mm x 73,7 mm x 7,8 mm 166,9 mm x 76,0 mm x 8,8 mm Peso: 163 g Peso: 186 g Peso: 220 g *A versão 5G mmWave pesa 188 g. *A versão 5G mmWave pesa 222 g. Processador – 7 ㎚ Octa-Core de 64 bits* 2,7 ㎓ (Velocidade máxima de clock) + 2,5 ㎓ + 2 ㎓ – 7 ㎚ Octa-Core de 64 bits * 2,8 ㎓ (Velocidade máxima de clock) + 2,4 ㎓ + 1,8 ㎓ *Pode variar de acordo com o mercado e a operadora. Memória 5G 12 GB RAM (LPDDR5) com 128 GB de armazenamento interno LTE 8 GB RAM (LPDDR5) com 128 GB de armazenamento interno 5G 12 GB RAM (LPDDR5) com 512 GB de armazenamento interno 12 GB RAM (LPDDR5) com 256 GB de armazenamento interno 12 GB RAM (LPDDR5) com 128 GB de armazenamento interno LTE 8 GB RAM (LPDDR5) com 128 GB de armazenamento interno 5G/LTE 16 GB RAM (LPDDR5) com 512 GB de armazenamento interno 12 GB RAM (LPDDR5) com 256 GB de armazenamento interno 12 GB RAM (LPDDR5) com 128 GB de armazenamento interno *Pode variar por modelo, cor, mercado e operadora de celular. *A disponibilidade real do armazenamento pode variar, dependendo do software pré-instalado. Memória Modelo Single SIM: slot para um Nano SIM e um MicroSD (até 1 TB) Expansível e cartão SIM Modelo Dual SIM (slot híbrido para SIM): slot para um Nano SIM e um Nano SIM ou um MicroSD (até 1 TB) *Cartão SIM vendido separadamente. A disponibilidade do Dual SIM pode depender do país e da operadora. *Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante. *O eSIM é suportado nos modelos Galaxy S20, S20+, S20 Ultra. Requer um plano de serviço sem fio e permite ativar um plano de rede móvel sem o uso de um Nano SIM. A disponibilidade do eSIM pode variar dependendo do país e da operadora. Verifique com sua operadora se o seu plano de rede móvel é compatível com eSIM. Bateria 4000 mAh (típico) 4500 mAh (típico) 5000 mAh (típico) * Valor típico testado em laboratórios de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando‑se o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas pelo padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 3880 mAh para o Galaxy S20; 4370 mAh para o Galaxy S20+; e 4855 mAh para o Galaxy S20 Ultra. A duração real da bateria pode variar, dependendo do ambiente de rede, dos padrões de uso e de outros fatores. Carregamento Velocidades de carregamento sem fio aprimoradas com carregamento sem fio rápido Fast Wireless Charging 2.0 Carregamento rápido compatível com e sem fio *Carregamento com fio compatível com QC2.0 e AFC *Carregamento sem fio compatível com WPC Wireless PowerShare *Carregamento sem fio rápido 2.0 atualmente disponível com Wireless Charger Stand, Wireless Charger Duo Pad e outros dispositivos que suportam carregamento sem fio de 10 W ou mais. Vendido separadamente. A velocidade de carregamento real pode variar, dependendo do uso real, condições de carregamento e outros fatores. O carregador sem fio requer conexão de energia. Recomenda-se o uso de cabo de carregamento fornecido na caixa e/ou adaptador de viagem, pois o uso de itens de terceiros pode causar danos ao Wireless Charger Stand e ao Wireless Charger Duo Pad ou uma diminuição na velocidade de carregamento. *O Wireless PowerShare funciona apenas com smartphones Samsung ou de outra marca com carregamento sem fios Qi, como Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 e wearables como Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch e Galaxy Buds. Se a energia da bateria estiver abaixo dos 30%, o Wireless PowerShare pode não funcionar. Pode não funcionar com determinados acessórios, capas, outros dispositivos da marca ou alguns wearables Samsung. Pode afetar a recepção de chamadas ou serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede Sistema operacional Android 10 Rede e conectividade 5G 5G NSA (Non-Standalone), 5G SA (Standalone), Sub6 / mmWave*, Compartilhamento de Espectro Dinâmico (Dynamic Spectrum Sharing, DSS) LTE 4×4 MIMO avançado, até 7CA, LAA, LTE Cat.20 Download até 2,0 Gbps / Upload até 200 Mbps Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4+5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Download até 1,2 Gbps / Upload até 1,2 Gbps Bluetooth Bluetooth® v 5.0 , ANT+, USB type-C, NFC, Localização (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) *O S20 suporta apenas Sub6 *LTE: O LAA é apenas para os EUA *A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. *Requer uma conexão 5G ideal. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. *A cobertura do Galileo e do BeiDou pode ser limitada. O BeiDou pode não estar disponível para determinados países. Pagamentos NFC, MST * Pode variar, dependendo do mercado, da operadora e dos provedores de serviço. Sensores Sensor de impressão digital ultrassônico, acelerômetro, barômetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de efeito hall, sensor de proximidade, sensor de luz RGB Autenticação Tipo de bloqueio: padrão, PIN, senha Tipos de bloqueio biométrico: Sensor de impressão digital, reconhecimento facial Áudio Alto-falantes estéreo e fones de ouvido com som AKG Som surround com tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluídos) *Fones de ouvido: Tipo de canal híbrido, unidade dinâmica de 2 vias Formato de reprodução de áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Vídeo Formato de reprodução de vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

*Pode variar por mercado, operadora de celular e provedor de serviços.

** Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, mas não se limitando a benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*** *Display Infinity-O: uma tela quase sem moldura e totalmente frontal.

[1] A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado ou operadora.

2 Transmissão 8K disponível nas TVs Samsung QLED 8K de 2019 e 2020.

3 Disponível somente na série Galaxy S20.

4 Requer conexão 5G otimizada em ambos os dispositivos.

5 Requer conexão de rede 5G ideal, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade para mais detalhes.

6 Bixby estará disponível apenas na Coréia e nos EUA. A disponibilidade pode variar de acordo com o modelo, operadora e mercado.

7 Carregador super rápido de 45 W vendido separadamente.

8 A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado ou operadora.

9 A disponibilidade pode variar de acordo com a região ou operadora.

[1]Pode variar de acordo com o modelo e o mercado.

1[1] Compatível com iPhone 7 e superior, executando o iOS 10 ou superior.

12 A disponibilidade pode variar por país ou operadora

[1]Ainda não há data de lançamento dos produtos Brasil.

14 As cores e os modelos podem variar de acordo com os mercados, operadoras e varejistas.