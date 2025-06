Impact Tank – Programa inédito no Brasil vai premiar empreendedores sociais

O Impact Tank vai premiar com 10 mil reais o projeto que tiver maiores chances de sucesso. Além do incentivo financeiro, o projeto vencedor vai ganhar capacitações, acompanhamento da evolução do negócio e mentorias com especialistas. Tudo para tirar a ideia do papel e transformá-la em realidade. As inscrições começam neste dia 16 de fevereiro e qualquer pessoa com uma ideia de startup de impacto poderá participar.

O programa é inovador e foi criado para incentivar o empreendedorismo social no Brasil por meio de incentivo financeiro, de capacitações e mentorias. As inscrições abrem neste dia 16 de fevereiro e qualquer pessoa com um projeto de impacto social pode participar. O prêmio para a ideia vencedora será de R$10 mil e mais capacitações, acompanhamento da evolução do negócio e orientação de especialistas. Tudo para tirar o projeto do papel e transformá-lo em realidade! O Impact Tank é um projeto nacional e realizado pela JCI Brasil com o objetivo de incentivar a cultura empreendedora nas pessoas, para transformá-las em empreendedoras sociais e, assim, potencializar o poder da mudança na nossa sociedade. Qualquer ideia de startup que ajude a resolver um problema social é bem-vinda. Os maiores desafios sociais do momento estão descritos nos chamados ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, de onde poderão surgir inúmeras ideias de projetos sociais. O programa inicia com a inscrição da ideia a partir de 16 de fevereiro através do site impacttank.jci.org.br. Ao final das etapas de seleção, ocorrerá a etapa nacional, na qual cinco projetos concorrerão ao prêmio de 10 mil reais. Segundo os organizadores, o Impact Tank vai levar para a sociedade uma oportunidade de concretizar suas ideias de solução de problemas sociais, apostando em projetos de impacto e incentivando o protagonismo da comunidade. Mais informações: https://impacttank.jci.org.br/ Para quem se interessar: http://conteudo.jci.org.br/queromeinscrever