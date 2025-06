Linha Gamer N.A.V.E. chega ao mercado

A DATEN, uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e Notebooks, apresenta sua nova linha gamer, N.A.V.E., com soluções para jogadores de todos os níveis. Já disponíveis aos consumidores e parceiros, a linha conta com cinco novos desktops e quatro notebooks exclusivos, todos equipados com hardware e software de última geração para garantir melhor desempenho e jogabilidade aos usuários.

“Sabemos que nossos consumidores querem ter o melhor da tecnologia quando o assunto são os jogos eletrônicos. A linha N.A.V.E. foi criada para atender esses clientes, levando tecnologia de ponta para todos os tipos de gamers, os que jogam ocasionalmente até aqueles que procuram soluções profissionais”, diz Flávio Costa, Sócio-Diretor da DATEN. “O lançamento dessas soluções com certeza reforça o grande momento que estamos vivendo e nosso compromisso em oferecer alta performance e tecnologia para os brasileiros”, diz o executivo.

Um dos principais diferenciais da linha N.A.V.E. é ter sido desenvolvida com foco nas características dos gamers brasileiros. Durante o processo de planejamento da solução, a DATEN realizou encontros e debates com influenciadores do setor para captar as expectativas dos gamers brasileiros. “Os novos produtos atendem os mais altos níveis de exigências dos consumidores, com equipamentos que suportam as demandas de processamento gráfico e desempenho para uma experiência de excelência em jogos e com um excelente custo benefício. Além disso, também levam em conta as necessidades específicas de um país tropical, onde, por exemplo, o arrefecimento e o alto volume de acúmulo de poeira no interior do equipamento são aspectos a serem considerados para combater esse tipo de problema durante o desenvolvimento dos produtos. Estamos conseguindo entregar todas as reinvindicações feitas pelos gamers brasileiros”, afirma Roger Melo, Gerente Geral da Divisão Gaming da DATEN.

Com design sofisticado e acabamento cuidadoso, os desktops N.A.V.E. contam com versões equipadas com chips Intel, AMD, placas gráficas da nVidia e Radeon. Na plataforma Intel, os modelos são Atmosfera, Órbita e Cósmico, respectivamente o entry-level, mainstream e o high-end, enquanto na plataforma AMD os modelos lançados são Urano (entry-level) e Júpiter (high-end).

O entry-level Atmosfera IA01, por exemplo, vem com processador Intel Core I5 9400F de 9ª geração, placa de vídeo nVidia Geforce GTX 1660 com 6GB GDDR5, memória RAM de 8 Gb DDR4 de 2666 Mhz, armazenamento SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb. O modelo Urano AA01, por sua vez, traz chip de processamento AMD Ryzen R5 3600 de última geração, placa de vídeo AMD Radeon RX 570 com 8GB GDDR5, memória de 8Gb DDR4 de 2666 Mhz, armazenamento SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb.

O equipamento mainstream Órbita IA01 tem uma configuração poderosa com processador Intel Core I7 9700KF de 9ª geração, placa de vídeo nVidia Geforce GTX 1660 Ti com 6GB GDDR6, memória RAM de 16 Gb DDR4 de 2666 Mhz, armazenamento SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb.

Além desses equipamentos, destaque também para o Cósmico IA01, um produto high-end de última geração, que oferece Processador Intel Core I9 9900X de 9ª geração, placa de vídeo Nvidia Geforce RTX 2060 com 6GB GDDR6, Memória RAM de 32 Gb DDR4 de 2666 Mhz, com SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb. Já o modelo Júpiter é o correlato na plataforma AMD, baseado no recém-lançado processador Ryzen 9 3950X de última geração, placa de vídeo Radeon RX 5700 com 8GB GDDR6, Memória RAM de 32 Gb DDR4 de 2666 Mhz, com SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb.

Os notebooks gamer N.A.V.E. serão divididos nas categorias Lunar, Estelar e Supernova, todos com tecnologia Intel. Destaque, nesse caso, para o Supernova GK5CP6Z, um laptop construído com chassi preto, em alumínio, que traz processador Intel Core I7 9750H, placa de vídeo Nvidia Geforce GTX 1660Ti (com 6 Gb de memória VRAM GDDR5), memória RAM de 32 Gb DDR4 2666 Mhz, armazenamento em SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb, teclado mecânico RGB e tela de 15.6 polegadas Full HD de 144Hz. “Com certeza, esse é um aparelho único, que vai agradar e muito os jogadores mais entusiasmados”, diz Roger Melo.

A versão mainstream, o Estelar GK5CP5X, traz processador Intel Core I7 9750H, placa de vídeo nVidia Geforce GTX 1660 (com 4 Gb de memória VRAM GDDR5), memória RAM de 16 Gb DDR4 2666 Mhz, armazenamento em SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb, teclado mecânico RGB e tela de 15.6 polegadas Full HD.

A linha de notebooks N.A.V.E. conta ainda com duas versões entry-level. O mais básico é o Lunar GK5CP4V que traz processador Intel Core I5 9300H, placa de vídeo nVidia Geforce GTX 1050 (com 3 Gb de memória VRAM GDDR5), memória RAM de 8 Gb DDR4 2666 Mhz, armazenamento em SSD de 256 Gb e HDD de 1 Tb, teclado membrana RGB de 4 zonas e tela de 15.6 polegadas Full HD. Já a versão Lunar GK5CP5V traz a mesma configuração, porém com uma placa gráfica nVidia Geforce GTX 1650 (com 4 Gb de memória VRAM GDDR5).

O lançamento da linha N.A.V.E. reforça o plano de expansão da DATEN, que recentemente anunciou a criação de sua própria plataforma digital para a venda direta de produtos para consumidores finais e uma nova área em seu site exclusiva para o mercado corporativo.

Com 18 anos de história e posição consolidada no cenário corporativo, a empresa vem trabalhando para intensificar o relacionamento com os clientes e, ao mesmo tempo, desenvolver novas soluções específicas para os diferentes públicos de tecnologia no Brasil. Para isso, vem fortalecendo cada vez mais suas parcerias com empresas de ponta como AMD, Asrock, Intel, LG, Microsoft e Stellseries, que apoiam o desenvolvimento da N.A.V.E. “Encerramos 2019 celebrando 18 anos de muito sucesso, com resultados que comprovam a qualidade de nossos produtos. Queremos reforçar esse cenário e mostrar cada vez mais os diferenciais do portfólio DATEN por todo o Brasil”, explica Flávio Costa.

Para ter mais informações e adquirir os produtos da linha N.A.V.E., os consumidores podem acessar o site www.navegamer.com.br.