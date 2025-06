Aplicativo ajuda foliões no Carnaval de SP

A Quicko, startup de Mobilidade Urbana, lança nesta semana uma nova ferramenta para as pessoas que querem curtir o Carnaval 2020 em São Paulo. Pelo aplicativo, será possível mapear os quase mil blocos de rua espalhados pela capital paulista.

Na tela do smartphone, os foliões poderão visualizar as principais informações dos bloquinhos, como o local de concentração e dispersão, horário de início e fim, perfil das músicas, público alvo, entre outras. Além disso, ao clicar em um dos Pins que aparecem no mapa, a Quicko irá roteirizar o melhor caminho para o deslocamento até os blocos, podendo escolher entre caminhar, utilizar o transporte público – como metrô, trem e ônibus, ou solicitar um carro de aplicativo ou táxi.

“Este novo recurso permite que os foliões possam encontrar os blocos de rua no mapa interativo e, em poucos cliques, obter mais informações sobre os eventos, além de saber a melhor maneira de chegar até eles “, explica o CEO da Quicko, Pedro Somma.

Durante os cinco dias de folia – de 22 a 26 de fevereiro – a Quicko também vai distribuir 5 mil pochetes de segurança, as chamadas doleiras, para os foliões guardarem dinheiro, cartões e documentos. Basta ter ou baixar o app para ganhar!

Caso a chuva entre no caminho da folia, em parceria com a Rentbrella, os usuários poderão localizar pontos gratuitos de compartilhamento de guarda-chuvas, como em edifícios comerciais, centros de compras e estações de metrô. E para os usuários que estiverem nas proximidades da Estação Paulista, na Linha 4-Amarela, a Quicko já oferece gratuitamente acesso ao Wi-Fi no Espaço Digital Quicko – Free.