Intelbras lança modelos de protetores contra surtos elétricos

A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de produtos e soluções tecnológicas, lançou no mercado brasileiro dois modelos de protetores contra surtos elétricos. Nomeados de EPS 301 e EPS 302, os aparelhos protegem os equipamentos conectados a eles em casos de raios, surtos de tensão, curto-circuito ou sobrecarga. Os lançamentos, que são ideais para os ISPs, possuem um circuito de proteção que atua nos três pinos da tomada, entre eles o condutor terra, e são fundamentais para a segurança do usuário contra choques elétricos.

O Brasil é o líder de incidências de raio no mundo. São cerca de 50 milhões de descargas elétricas anuais, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Cada raio provoca um estrago considerável, principalmente quando pensamos em equipamentos tecnológicos e esses acontecimentos são uma das maiores dores dos provedores de internet. Com a queima de equipamentos, ocorrem mais chamados, gastos com a troca e manutenção de equipamentos, custos com o envio de técnicos presenciais na casa do cliente e a força-tarefa para reverter uma imagem negativa dos serviços oferecidos pelo provedor. Os protetores de surto da Intelbras ajudam a evitar a queima dos produtos que estão na casa do consumidor (roteadores, ONUs e ONTs) e garantem que o serviço não só se mantenha disponível, como traz mais segurança para o consumidor.

“Além dos ISPs, os protetores de surtos da Intelbras também são voltados para residências e escritórios, restaurantes e pequenos negócios. Os equipamentos possuem um ótimo custo-benefício, são acessíveis e de fácil instalação: basta plugar na tomada e conectar os equipamentos desejados a ele”, afirma a Renata Voges, Gerente de Negócios da Intelbras. “Além de impedir que os surtos causados por raios ou descargas elétricas cheguem a esses dispositivos, eles ainda atuam como filtro de linha, garantindo a qualidade e usabilidade de áudio e imagem dos aparelhos conectados”, complementa.

Os modelos

EPS 301 e EPS 302: disponíveis nas cores preta e branca, os equipamentos possuem uma tomada (EPS 301) e duas tomadas (EPS 302) e também funcionam como filtro de linha contra interferências e ruídos, melhorando a qualidade de imagem e áudio dos equipamentos conectados à rede. Além disso, os equipamento oferecem proteção total contra surtos nos três pinos.

“Ter mais comodidade e proteger o patrimônio contra danos provocados por descargas elétricas, variações de energia e apagões requer medidas simples como conectar os equipamentos aos EPS da Intelbras. Essas ações devem ser pensadas como um investimento relativamente baixo, já que os protetores são acessíveis. Segurança e proteção devem sempre vir em primeiro lugar”, finaliza Renata.

Os equipamentos estão disponíveis para compra no e-commerce da Intelbras: http://loja.intelbras.com.br/ ou no varejo. O preço sugerido é de R$ 29,90 para o EPS 301 e R$ 34,90 para o EPS 302.