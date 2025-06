Startups têm vagas de emprego para tecnologia

Estão abertas 47 vagas de emprego em 7 startups localizadas em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Fortaleza, além de remotas. A empresa de serviços para pets DogHero, por exemplo, está com quatro vagas abertas para a área de tecnologia, como Full Stack Engineer, Senior DevOps Engineer, Senior iOS Software Engineer, Senior Ruby on Rails Engineer. A Universidade do Intercâmbio oferece três vagas para trabalho remoto como Desenvolvedor e Programador, Copywriter e Especialista em Tráfego.

Já a HeroSpark, que desenvolve soluções para empreendedores digitais está com cinco vagas abertas para a área de tecnologia em Curitiba. Os cargos são Front End Developer PL, Analista de DevOps, Back End Developer PL. Em Fortaleza, a Mobills está com duas vagas, Desenvolvedor de WordPress Junior e Estágio de Design de Interface. A maioria das oportunidades está no GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, são 15 posições disponíveis para Data engineer, Data Analyst Pleno, Data Analyst, Coordenador de Data Analyst, Senior Product Designer, Analista de CRM, Analista de CRM, Coordenador de CRM, Agile Master, Desenvolvedor(a) – Front-End SR, Desenvolvedor(a) – Front-End PL, Engenheiro(a) de Software SR, Platform Engineer Senior, Mobile Developer PL, Engenheiro(a) de Software SR.

Nos links abaixo é possível acessar as plataformas de cada empresa, verificar informações adicionais e se candidatar.

Confira as vagas abertas:

DogHero

Empresa que conecta quem tem pets a uma comunidade de passeadores, pet sitters e anfitriões.

Vagas abertas: 4

Áreas: Full Stack Engineer, Senior DevOps Engineer, Senior iOS Software Engineer, Senior Ruby on Rails Engineer

Onde contratam: São Paulo (SP)

Como se inscrever: Acessar link

LinkApi

A startup cria soluções e integrações de sistemas.

Vagas abertas: 8

Áreas: Account Executive Enterprise, Account executive SMB / E-Commerce, Scrum Master – Project Manager, QA Analyst, Full Stack Developer, Customer Success Intern, Customer Success Representative e Developer

Onde: São Paulo (SP)

Como se inscrever: Acessar link

Universidade do Intercâmbio

Plataforma de mentorias para pessoas que querem fazer intercâmbio.

Vagas abertas: 3

Áreas: Desenvolvedor e Programador, Copywriter, Especialista em Tráfego

Onde contratam: Remoto

Como se inscrever: Acessar link

GetNinjas

Aplicativo de contratação de serviços.

Vagas abertas: 15

Áreas: Data engineer, Data Analyst Pleno, Data Analyst, Coordenador de Data Analyst, Senior Product Designer, Analista de CRM, Analista de CRM, Coordenador de CRM, Agile Master, Desenvolvedor(a) – Front-End SR, Desenvolvedor(a) – Front-End PL, Engenheiro(a) de Software SR, Platform Engineer Senior, Mobile Developer PL, Engenheiro(a) de Software SR

Onde contratam: São Paulo (SP)

Como se inscrever: Acessar link

Mobills

Startup de gestão de finanças pessoais.

Vagas: 2

Áreas: Desenvolvedor de WordPress Junior e Estágio de Design de Interface

Onde contratam: Fortaleza (CE)

Como se inscrever: [email protected]

eÓtica

E-commerce de óculos.

Vagas: 1

Áreas: DevOps/SRE

Onde contratam: São Paulo (SP)

Como se inscrever: [email protected]

HeroSpark

Empresa de soluções para empreendedores digitais.

Vagas: 5

Áreas: Front End Developer PL, Analista de DevOps, Back End Developer PL

Onde contratam: Curitiba (PR)

Como se inscrever: Acessar link

Track

Startup que monitora e gerencia indicadores de experiência de clientes em tempo real por meio de canais digitais.

Vagas: 3

Áreas: Desenvolvedor backend pleno, desenvolvedor backend sênior, desenvolvedor frontend

Onde contratam: Belo Horizonte (MG)

Como se inscrever: Acessar o link

Nexo AI

A Nexo AI desenvolve soluções personalizadas para transformar negócios com Inteligência Artificial, Chatbots, Blockchain e Machine Learning.

Vagas: 3

Áreas: Especialista em User Experience, Desenvolvedor Front End e Back End (Java e C#)

Onde contratam: São Paulo

Como se inscrever: [email protected]

12min

Aplicativo que condensa os pontos mais importantes de livros de não-ficção em leituras rápidas de áudio e texto.

Vagas: 3

Áreas: Analista de Conteúdo, React Native Developer Junior e Customer Success Analyst

Onde contratam: Remoto

Como se inscrever: Acessar o link

Mais vagas para Analista de TI